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16 травня 2020, субота, 15:35 20
Суспільство 2020-05-16T18:30:02+03:00
Українські Новини
Сивохо заявив, що українські війська займалися мародерством на Донбасі

Сивохо заявив, що українські війська займалися мародерством на Донбасі

Ольга Фандорина
Мародерство, Сергій Сивохо, Українська армія

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що українські військовослужбовці також можуть бути причетні до мародерству на Донбасі в покинутих будинках переселенців. Про це Сивохо повідомив під час інтерв'ю журналістці Олесі Бацман YouTube.

За словами екс-радника секретаря РНБО, обидві його квартири на Донбасі обійшли акти мародерства, проте вдома його знайомих розграбували.

"Мене оминула ця чаша. Хоча дуже багато знайомих, у яких були і вдома, причому в зоні бойових дій. І хто розграбував - ще велике питання. Варіантів два: дві сторони", - зазначив Сивохо.

На уточнююче питання про те, кого Сивохо має на увазі, кажучи про мародерство, він відповів, що "і тих, і тих".

"Ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення з приводу пральних машинок, які відправлялися звідти: "Прохання зливати воду перед відправкою в Україну ", - уточнив Сергій Сивохо.

Незважаючи на це, колишній чиновник зазначив, що продавати квартири на Донбасі він не планує. За словами Сивохо, причиною цього є різке зниження ціни на нерухомість на тих територіях.

Нагадаємо, націоналісти напали на Сергія Сивохо 12 березня в Києві, коли повинна була відбутися презентація Національної платформи примирення і єдності з Донбасом. Захід тривав усього півгодини, його націоналісти зірвали, які силою виштовхали з зали Сергія Сивохо.

Після затримань винуватців, голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький закликав націоналістів приїхати на суд з обрання запобіжного заходу ветеранам антитерористичної операції Сергію Тамарину, Олександру Волкову та Юрію Краплі, які підозрюються в нападі на радника секретаря РНБО. Всіх трьох звільнили під особисте зобов'язання.

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