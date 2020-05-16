Сивохо заявив, що українські війська займалися мародерством на Донбасі

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що українські військовослужбовці також можуть бути причетні до мародерству на Донбасі в покинутих будинках переселенців. Про це Сивохо повідомив під час інтерв'ю журналістці Олесі Бацман YouTube.

За словами екс-радника секретаря РНБО, обидві його квартири на Донбасі обійшли акти мародерства, проте вдома його знайомих розграбували.

"Мене оминула ця чаша. Хоча дуже багато знайомих, у яких були і вдома, причому в зоні бойових дій. І хто розграбував - ще велике питання. Варіантів два: дві сторони", - зазначив Сивохо.

На уточнююче питання про те, кого Сивохо має на увазі, кажучи про мародерство, він відповів, що "і тих, і тих".

"Ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення з приводу пральних машинок, які відправлялися звідти: "Прохання зливати воду перед відправкою в Україну ", - уточнив Сергій Сивохо.

Незважаючи на це, колишній чиновник зазначив, що продавати квартири на Донбасі він не планує. За словами Сивохо, причиною цього є різке зниження ціни на нерухомість на тих територіях.

Нагадаємо, націоналісти напали на Сергія Сивохо 12 березня в Києві, коли повинна була відбутися презентація Національної платформи примирення і єдності з Донбасом. Захід тривав усього півгодини, його націоналісти зірвали, які силою виштовхали з зали Сергія Сивохо.

Після затримань винуватців, голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький закликав націоналістів приїхати на суд з обрання запобіжного заходу ветеранам антитерористичної операції Сергію Тамарину, Олександру Волкову та Юрію Краплі, які підозрюються в нападі на радника секретаря РНБО. Всіх трьох звільнили під особисте зобов'язання.