У Кличка хочуть відключити світло 10 багатоповерхівок за борги

Незважаючи на те, що загалом кияни у квітні почали краще оплачувати комунальні послуги, житлові комплекси "Патріотика" і "Статус Град" заборгували 2,5 мільйона гривень за спожиту електроенергію.

Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

"Житлові будівлі, що належать до житлових комплексів "Патриотика" (вулиця Софії Русової, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмирі, 14-А, 16-А) і "Статус Град" (вулиця Завальна, 10-Б, 10-В, 10-Г), мають значну заборгованість за спожиту електроенергію. Для подальшого стабільного енергопостачання зазначених будинків необхідно забезпечити оплату боргу і регулярність розрахунків", - йдеться в повідомленні.

Постачальник електроенергії стверджує, що будівельна компанія ТОВ "Будеволюция" за два місяці заборгувала за електрику майже 2,5 мільйона гривень.

Влада Києва закликали сплатити борг і відзвітувати про це.

За словами Пантелєєва, провини людей, які вклали гроші у будівництво цього житла, нема. Обидва житлових комплекси вважаються недобудованими. Для повноцінного і безпечного функціонування ЖК необхідно виконати технічні умови, щоб переключити будівлі на постійну схему електропостачання. Це повинен зробити забудовник, або інвестори, якщо забудовник відмовляється це зробити. Однак за рахунок міського або державного бюджету це не будуть. Проте місто готовий допомогти правової і технічної підтримкою боржникам.

Як повідомляли Українські Новини, пільги на комуналку в Києві продовжили до кінця карантину.

Кабінет Міністрів затвердив розрахунок граничної плати за абонентське обслуговування користувачів житлово-комунальних послуг, які підписали індивідуальні договори.