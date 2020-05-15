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15 травня 2020, пʼятниця, 18:55 6
Судова влада 2020-05-15T20:30:03+03:00
Українські Новини
Вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, не отримувала підозру СБУ, – адвокат

Вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, не отримувала підозру СБУ, – адвокат

Петро Стуженко
Андрій Портнов, Сергій Стерненко, Іван Кузнєцов, Вбивство людини
Сергій Стерненко. Фото з відкритих джерел
Сергій Стерненко. Фото з відкритих джерел

Юрист Андрій Портнов повідомив, що вдова Івана Кузнєцова, якого вбив праворадикал Сергій Стерненко в Одесі, не отримувала підозру про вчинення злочину її чоловіком від Служби безпеки України.

Про це заявив юрист у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, враховуючи, що вдову вбитого в Одесі Івана Кузнєцова представляють наші адвокати, інформую, що ніяка підозра сім'ї або адвокатам не направлялася, а слідчий СБУ ховається від представників захисту та не відповідає на усі види зв'язку.

Обіцяємо провести цю неадекватну історію через публічний судовий процес, вивернути весь цей маразм навиворіт та закріпити в рамках цього судового відгалуження нові юридичні факти", - написав Портнов.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання "Українська правда" повідомило, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, що Служба безпеки України оголосила підозру двом особам, які нібито вчинили напад на праворадикала Сергія Стерненка в 2018 році в Одесі.

За інформацією видання, підозру про вчинення злочину вручили мешканцям Одеської області Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову. Останній був вбитий Сергієм Стерненком під час інциденту. Ісайкул же знаходиться за кордоном.

Експертиза встановила, що Стерненко біг за своєю жертвою Кузнєцовим 99 метрів. А коли наздогнав - встромив ніж у серце. Удар став смертельним.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня Стерненко заявив, що отримав повістку до СБУ на 18 травня "для участі в слідчих і процесуальних діях". На думку праворадикала, йому оголосять підозру у вбивстві Кузнєцова.

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