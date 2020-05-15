підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 травня 2020, пʼятниця, 17:02 18
Фінанси 2020-05-15T19:15:02+03:00
Українські Новини
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу

Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу

Петро Стуженко
Ципа, ДПС України, Олександр Шаталов, Гуцульська броварня
Олександр Шаталов. Фото: Facebook
Олександр Шаталов. Фото: Facebook

Підприємець Олександр Шаталов, власник Гуцульської броварні "Ципа" (ТОВ "Крафтове пиво") повідомив, що Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Закарпатській області має намір провести перевірку причин зниження виробництва пива в період карантину, що введений через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це підприємець заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Ось і привіт прилетів нам від податкової. Мовляв даремно ви, хлопці, тут про малих броварів розпинаєтеся. Ну й про мораторій на час карантину з перевірок малого бізнесу забули ймовірно. І сам текст прекрасний... Але ми працюємо відкрито та усі відповіді звичайно надамо. Але симптоми цікаві ... бізнес у результаті карантину знаходиться в "реанімації", малі броварні на межі смерті, але ще деруться та намагаються платити податки, а вони вирішили влаштувати допит. Мовляв, хворий приходьте до тями, у нас тут питання термінові. А в усьому цивілізованому світі влада телефонує бізнесу та питає як допомогти. Ми поки що таких дзвінків не отримуємо, зате запити пишуть. Там говорять 5 млрд на ПДВ пропали ... може там пошукати зараз слід?" - написав Шаталов.

"За результатами проведеного аналізу податкової інформації, виявлено невідповідність обсягів виробництва алкогольних напоїв з наявними виробничими потужностями, що свідчить про можливі порушення законодавства у сфері ліцензування виробництва алкогольних напоїв за місцем фактичного провадження", - йдеться в листі ГУ ДПС у Закарпатській області.

Нагадаємо, 29 квітня малі броварні України звернулися до уряду із проханням скасувати акцизні збори та плату за ліцензію на виробництво пива через збитки від карантину.

Раніше Шаталов повідомив, що продажі пива скорочено на 90%, та з такими проблемами зіткнулися понад 130 крафтових броварень в країні. Проте навіть у цих умовах "Ципою" було сплачено понад 100 тис. гривень до бюджетів різних рівнів.

Як повідомляли Українські Новини, американці вдруге внесли українську крафтовую пивоварню "Ципа" до списку найкращих у світі.

Раніше 12 малих незалежних броварень створили асоціацію, щоб боротися за якість крафтового пива.

Більше новин про: Ципа ДПС України Олександр Шаталов Гуцульська броварня

Україна зняла санкції з представництв російської IT-корпорації
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
У схваленому Зеленським списку санкцій 377 фізосіб 18:50
Президент зняв санкції з бізнесмена Олексія Федоричева 18:39
Стадний та Квіт можуть залишити випускників вишів без дипломів, – ЗМІ 18:20
Гривня на міжбанку росте четвертий день поспіль 17:25
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу 17:02
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
В "Екополісі ХТЗ" Ярославського оселиться китайська інноваційна корпорація ZTE 16:56
У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ 18:26
"Укравтодор" може очолити запорізький губернатор Віталій Туринок, - ЗМІ 10:09
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
Минула влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", – Трофімов 13:31
Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області 12:57 Документ
більше новин
Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok