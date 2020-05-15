Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу

Підприємець Олександр Шаталов, власник Гуцульської броварні "Ципа" (ТОВ "Крафтове пиво") повідомив, що Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Закарпатській області має намір провести перевірку причин зниження виробництва пива в період карантину, що введений через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це підприємець заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Ось і привіт прилетів нам від податкової. Мовляв даремно ви, хлопці, тут про малих броварів розпинаєтеся. Ну й про мораторій на час карантину з перевірок малого бізнесу забули ймовірно. І сам текст прекрасний... Але ми працюємо відкрито та усі відповіді звичайно надамо. Але симптоми цікаві ... бізнес у результаті карантину знаходиться в "реанімації", малі броварні на межі смерті, але ще деруться та намагаються платити податки, а вони вирішили влаштувати допит. Мовляв, хворий приходьте до тями, у нас тут питання термінові. А в усьому цивілізованому світі влада телефонує бізнесу та питає як допомогти. Ми поки що таких дзвінків не отримуємо, зате запити пишуть. Там говорять 5 млрд на ПДВ пропали ... може там пошукати зараз слід?" - написав Шаталов.

"За результатами проведеного аналізу податкової інформації, виявлено невідповідність обсягів виробництва алкогольних напоїв з наявними виробничими потужностями, що свідчить про можливі порушення законодавства у сфері ліцензування виробництва алкогольних напоїв за місцем фактичного провадження", - йдеться в листі ГУ ДПС у Закарпатській області.

Нагадаємо, 29 квітня малі броварні України звернулися до уряду із проханням скасувати акцизні збори та плату за ліцензію на виробництво пива через збитки від карантину.

Раніше Шаталов повідомив, що продажі пива скорочено на 90%, та з такими проблемами зіткнулися понад 130 крафтових броварень в країні. Проте навіть у цих умовах "Ципою" було сплачено понад 100 тис. гривень до бюджетів різних рівнів.

Як повідомляли Українські Новини, американці вдруге внесли українську крафтовую пивоварню "Ципа" до списку найкращих у світі.

Раніше 12 малих незалежних броварень створили асоціацію, щоб боротися за якість крафтового пива.