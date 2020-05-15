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  • Президент почув нас і доручив запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - нардеп Шахов
15 травня 2020, пʼятниця, 15:49 227
Політика 2020-05-15T17:00:01+03:00
Українські Новини
Президент почув нас і доручив запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - нардеп Шахов

Президент почув нас і доручив запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - нардеп Шахов

Ярина Вацяк

З такою ініціативою народний депутат України Сергій Шахов неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я з трибуни Верховної Ради.

Саме Шахов став першим політиком, який вилікувався від коронавірусу і першим заявив про готовність стати донором для лікування тяжкохворих пацієнтів за допомогою переливання крові.

За його словами, якщо б Президент і МОЗ оперативніше відреагували на звернення народного депутата, тестування на антитіла могли б почати ще в квітні і це б врятувало десятки життів українців.

Шахов також сказав, що не тішить себе ілюзіями про те, що тепер в боротьбі з коронавірусом в Україні відбудуться глобальні зміни. Проте сподівається, що якісь зрушення на краще все ж будуть.

"Я буду особисто тримати це питання на контролі, щоб під час масової діагностики використовувалися тест-системи, розроблені саме українськими вченими. Вони вже успішно зарекомендували себе не тільки в нашій країні, а й закордоном. Поки українські чиновники закуповують іноземні тести втридорога, наші вітчизняні тести вже закуповують Німеччина, Туреччина та країни Прибалтики. При цьому вартість українського тесту в десятки разів дешевше, ніж іноземні аналоги", – зазначив Сергій Шахов.

Як повідомлялося, оціночні випробування імуноферментних тест-систем на наявність антитіл до COVID-19 українського виробника НВК "Діапроф-Мед" визначили їх якісні показники на дуже високому рівні. Оціночні випробування тест-систем проводилися НМУ ім. Богомольця під керівництвом доктора медичних наук, професора Ольги Голубовської.

Нагадаємо, раніше Сергій Шахов пройшов тестування на наявність антитіл за допомогою української тест-системи. Дослідження показали наявність високої кількість антитіл у крові Шахова. Також антитіла до коронавірусу були виявлені в крові тещі Шахова, яка хворіла на пневмонію ще в лютому разом з дітьми політика.

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