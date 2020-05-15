Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області

Кабінет Міністрів заборонив управлінню статистики Львівської області публікувати інформацію про причини смертей на час дії карантину. Про це йдеться у відповіді Головного управління статистики у Львівській області на запит Варіантів.

Так, в управлінні статистики Львівської області зазначили, що вони зможуть сформувати та оприлюднити інформацію про кількість померлих за причинами смерті в області, починаючи з січня цього року, тільки після закінчення карантину і після отримання від відділу державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Мін'юсту адміністративних даних.

Також в управлінні пояснили, що своєю постановою Кабмін і своїм листом Міністерство юстиції заборонили органам державної статистики отримувати доступ до документів, на підставі яких вони і створюють статистичні збірки, на час дії карантину.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 №215) та відповідно до листа Міністерства юстиції від 06.05.2020 №20554 / 6991-26-20 / 19.4.2. лікарські свідоцтва (фельдшерські довідки) про смерть, лікарські свідоцтва про перинатальну смерть та копії рішень суду про встановлення факту смерті, які є первинними документами для розробки державного статистичного спостереження "Природний рух населення" в частині розподілу випадків смерті з причин смерті, починаючи з документів по березень, органи державної статистики зможуть отримати після закінчення карантину", - йдеться у відповіді управління статистики.

Документ про заборону публікувати статистику смертей у Львівській області на час карантину. Фото: Варіанти

Як повідомляли Українські Новини, в Україні народжуваність в два рази нижче смертності: як змінилася чисельність населення.

Тим часом до кінця карантину залишилося 7 днів.