У Болгарії понад дві тисячі громадян вийшли на мітинги проти продовження карантину

У Болгарії близько двох тисяч страйкарів вийшли на протест проти продовження карантину, яке ініціював уряд. Антиурядові мітинги закінчилися сутичками з поліцією. Про це передає Reuters.

Зокрема, на мітинг вийшли представники праворадикальної партії "Відродження" в Софії. Їх вимогою була відставка діючого уряду, який порівняв з мафією з-за продовження антикоронавирусных заходів.

"Ми не думаємо, що повинні жити як раби, ми повинні жити нормальним життям. Наше терпіння скінчилося, і ми хочемо, щоб цей уряд пішов", — заявив голова партії Костадін Костадинов.

Початок протесту проходив мирно, але біля будівлі парламенту відбулося зіткнення з поліцією — прихильники партії намагалися прорватися через кордон. Кількох протестувальників затримали.

Протестуючі звинувачували уряд прем'єр-міністра Бойко Борисова з правоцентристської партії ГЕРБ у поширенні неясною інформації і некомпетентному вирішенні кризи, викликаного коронавірусом.

Це був перший публічний протест у Болгарії з березня, коли уряд запровадив надзвичайний стан. У країні закрили школи, ресторани, бари і зобов'язали підприємства обмежити або припинити діяльність через пандемію коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, карантин в Болгарії послабили з кінця квітня, також повідомлялося, що з 1 липня в країні відкриють туристичний сезон. Але незважаючи на це, межі досі закриті.