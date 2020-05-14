Глава Світової торгової організації достроково покине свій пост

Генеральний директор Світової торговельної організації (СОТ) Роберту Азеведу заявив про рішення достроково скласти повноважень до закінчення строку у 2021 році. Про це передає Bloomberg.

Згідно з інформацією відомства, генеральний директор СОТ активно почав пошук наступника. Тимчасову посаду до остаточного закінчення строку може зайняти один з чотирьох заступників Азеведу: Йонов Фредерік Ага з Нігерії, Карл Браунер з Німеччини, Алан Вольфф з США і Ю Сяожунь з КНР.

Офіційно свій пост Азеведу залишить 1 вересня 2020 року, і, як повідомляє відомство, це відбудеться в розпал світової економічної кризи, коли обсяг торгівлі снизився до історичного мінімуму.

62-річний Роберту Азеведу очолює ВОТ з вересня 2013 року. Його другий чотирирічний термін повноважень розпочався у вересні 2017 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році СОТ початок процес лібералізації глобальної торгівлі у світі.

Крім того, у квітні 2019 року СОТ підтвердила право РФ обмежувати транзит українських товарів.