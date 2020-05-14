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14 травня 2020, четвер, 16:28 5
Економіка світу 2020-05-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
Глава Світової торгової організації достроково покине свій пост

Глава Світової торгової організації достроково покине свій пост

Елизавета Кесельман
СОТ, Світова торговельна організація, Роберту Азеведу
Роберту Азеведу. Фото: Вікіпедія
Роберту Азеведу. Фото: Вікіпедія

Генеральний директор Світової торговельної організації (СОТ) Роберту Азеведу заявив про рішення достроково скласти повноважень до закінчення строку у 2021 році. Про це передає Bloomberg.

Згідно з інформацією відомства, генеральний директор СОТ активно почав пошук наступника. Тимчасову посаду до остаточного закінчення строку може зайняти один з чотирьох заступників Азеведу: Йонов Фредерік Ага з Нігерії, Карл Браунер з Німеччини, Алан Вольфф з США і Ю Сяожунь з КНР.

Офіційно свій пост Азеведу залишить 1 вересня 2020 року, і, як повідомляє відомство, це відбудеться в розпал світової економічної кризи, коли обсяг торгівлі снизився до історичного мінімуму.

62-річний Роберту Азеведу очолює ВОТ з вересня 2013 року. Його другий чотирирічний термін повноважень розпочався у вересні 2017 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році СОТ початок процес лібералізації глобальної торгівлі у світі.

Крім того, у квітні 2019 року СОТ підтвердила право РФ обмежувати транзит українських товарів.

Україна просила СОТ створити експертну групу з питання обмеження РФ транзиту українських товарів, а Росія подавала позов у СОТ проти України з-за санкцій.

 
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