У МОЗ назвали чотири головні критерії для ослаблення карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав 4 критерії для прийняття рішень про ослаблення карантину.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"МОЗ розробив поетапне пом'якшення карантинних заходів, вони дуже чіткі, і думаю, будуть прийняті на найближчому засіданні уряду", - зазначив він.

За його словами, є 4 етапи виходу з карантину, кожному з цих етапів відповідають певні критерії і під кожен з цих етапів є відповідні пом'якшення.

"Почнемо з критеріїв: кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення, це так званий показник інцидентності; завантаженість ліжок у COVID-19 повинна бути не більше 50%; кількість ПЛР-тестувань, плюс IFA-тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення повинна бути на рівні 15. Кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів або R-показник повинен бути на рівні 0,9-1", - сказав він.

Степанов зазначив, що всі ці етапи будуть вводитися за формулою адаптивного карантину.

"Ці показники у нас різні по областях. Ми вважаємо, що буде правильною тактикою, якщо у залежності від області ми будемо пом'якшувати карантин, тобто твердження цих етапів буде на національному рівні, а пом'якшення буде в тому числі на рівні конкретної області", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ розповіли, коли і як планують відкривати метро в Києві, Харкові та Дніпрі.

Також з 12 травня в Києві планували запустити додаткові маршрути громадського транспорту.