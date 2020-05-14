підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
  • Новини
  • Політика
  • У МОЗ назвали чотири головні критерії для ослаблення карантину
14 травня 2020, четвер, 12:40 4
Політика 2020-05-14T13:15:01+03:00
Українські Новини
У МОЗ назвали чотири головні критерії для ослаблення карантину

У МОЗ назвали чотири головні критерії для ослаблення карантину

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав 4 критерії для прийняття рішень про ослаблення карантину.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"МОЗ розробив поетапне пом'якшення карантинних заходів, вони дуже чіткі, і думаю, будуть прийняті на найближчому засіданні уряду", - зазначив він.

За його словами, є 4 етапи виходу з карантину, кожному з цих етапів відповідають певні критерії і під кожен з цих етапів є відповідні пом'якшення.

"Почнемо з критеріїв: кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення, це так званий показник інцидентності; завантаженість ліжок у COVID-19 повинна бути не більше 50%; кількість ПЛР-тестувань, плюс IFA-тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення повинна бути на рівні 15. Кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів або R-показник повинен бути на рівні 0,9-1", - сказав він.

Степанов зазначив, що всі ці етапи будуть вводитися за формулою адаптивного карантину.

"Ці показники у нас різні по областях. Ми вважаємо, що буде правильною тактикою, якщо у залежності від області ми будемо пом'якшувати карантин, тобто твердження цих етапів буде на національному рівні, а пом'якшення буде в тому числі на рівні конкретної області", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ розповіли, коли і як планують відкривати метро в Києві, Харкові та Дніпрі.

Також з 12 травня в Києві планували запустити додаткові маршрути громадського транспорту.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Карантин в Україні Послаблення карантину

Після дводенного падіння кількість нових випадків ...
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за к...
Через тиждень закінчується карантин, продовжений К...
Київ скували небувалі затори...
Рада відмовилася ввести соцдопомогу для самотніх пенсіонерів, які досягли 80 років
Через погоду у Києві утворилися з ранку величезні пробки: карта
Новини
У Києві склали 86 протоколів через порушення карантину. За що штрафували киян 13:10
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі 12:41
У МОЗ назвали чотири головні критерії для ослаблення карантину 12:40
Після дводенного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася 12:15 Інфографіка
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців" 08:27
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
Ювілейний "Книжковий Арсенал" вчергове перенесли 17:54
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
більше новин
Гривня підскочила: офіційний курс НБУ на четвер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok