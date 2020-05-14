підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 травня 2020, четвер, 11:56 5
Суспільство 2020-05-14T13:00:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, коли і як планують відкривати метро в Києві, Харкові та Дніпрі

У МОЗ розповіли, коли і як планують відкривати метро в Києві, Харкові та Дніпрі

Анна Рудык
Метро, Метрополітен, Харківський метрополітен, Відкриття метро
Харківське метро. Фото: lyonl.com
Харківське метро. Фото: lyonl.com

В той час, як Київ "стоїть" у величезних пробках, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що метрополітен у Києві, Дніпрі та Харкові може відкритися в різні дні в залежності від епідемічної ситуації.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українському радіо", передають Українські Новини.

"Ми будемо розглядати це питання та схвалювати, враховуючи эпидситуацию і наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність. Мова йде про трьох містах: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день", - сказав він.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки розглядають питання запуску громадського транспорту.

"Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито на другому або третьому етапі, якщо не буде ускладнень епідемічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", - зазначив Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації.

Раніше на вулицях Києві через велике скупчення авто утворилися затори.

Після ослаблення карантину, з 12 травня в Києві планували запустити додаткові маршрути громадського транспорту.

Більше новин про: Метро Метрополітен Харківський метрополітен Відкриття метро

Харківське метро закривається сьогодні о 20:00...
У Мінінфраструктури проти відкриття метро з 25 тра...
В Офісі президента розповіли, коли можуть відкрити...
У МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після ...
Рада відмовилася ввести соцдопомогу для самотніх пенсіонерів, які досягли 80 років
Через погоду у Києві утворилися з ранку величезні пробки: карта
Новини
У Києві склали 86 протоколів через порушення карантину. За що штрафували киян 13:10
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі 12:41
У МОЗ назвали чотири головні критерії для ослаблення карантину 12:40
Після дводенного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася 12:15 Інфографіка
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців" 08:27
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
Ювілейний "Книжковий Арсенал" вчергове перенесли 17:54
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
більше новин
Гривня підскочила: офіційний курс НБУ на четвер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok