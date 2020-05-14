У МОЗ розповіли, коли і як планують відкривати метро в Києві, Харкові та Дніпрі

В той час, як Київ "стоїть" у величезних пробках, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що метрополітен у Києві, Дніпрі та Харкові може відкритися в різні дні в залежності від епідемічної ситуації.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українському радіо", передають Українські Новини.

"Ми будемо розглядати це питання та схвалювати, враховуючи эпидситуацию і наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність. Мова йде про трьох містах: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день", - сказав він.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки розглядають питання запуску громадського транспорту.

"Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито на другому або третьому етапі, якщо не буде ускладнень епідемічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", - зазначив Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації.

Раніше на вулицях Києві через велике скупчення авто утворилися затори.

Після ослаблення карантину, з 12 травня в Києві планували запустити додаткові маршрути громадського транспорту.