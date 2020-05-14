Пакистан виробляє всі засоби індивідуального захисту від COVID-19, за винятком апаратів ШВЛ

Виробництво всього спектру засобів і апаратури індивідуального захисту для запобігання зараження вірусом COVID-19, за винятком апаратів штучної вентиляції легенів, на сьогоднішній день налагоджено в Пакистані. Про таке заявив голова Національного управління Пакистану з боротьби зі стихійними лихами (NDMA), генерал-лейтенант Мухаммад Афзал, повідомляє портал The Dispatch News Desk (DND).

Виступаючи на прес-конференції в Ісламабаді, керівник NDMA зазначив, що місцеве виробництво обладнання допомагає його агентству серйозно економити гроші.

Генерал Афзал підкреслив, що в даний час в Ісламській Республіці Пакистан (ІРП) немає дефіциту в необхідному медичному обладнанні для лікування наслідків коронавірусу.

Також керівник Національного управління по боротьбі зі стихійними лихами сказав, що при закупівлі необхідних засобів захисту та знезараження була забезпечена фінансова прозорість як при укладенні контрактів всередині країни, так і з закордонними постачальниками.

Крім того, генерал Афзал сказав, що NDMA організувала 11 авіарейсів по доставці необхідної медичної техніки з Китаю. При цьому керівник служби порятунку сказав, що обладнання для тестування на коронавірус поставлялося в необхідній кількості як в центральні госпіталі ІРП, та провінційні медичні установи.

Генерал-лейтенант Мухаммед Афзал окремо зазначив, що будівельні роботи новоствореної інфекційної лікарні в Ісламабаді будуть завершені до 15 травня. А сам медзаклад почне функціонувати до кінця поточного місяця.