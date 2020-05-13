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13 травня 2020, середа, 14:38 6
Економіка 2020-05-13T15:15:01+03:00
Українські Новини
"Сєвєродонецький "Азот" відновив виробництво вуглекислоти

"Сєвєродонецький "Азот" відновив виробництво вуглекислоти

Александр Дмитриенко
Ostchem, Group DF, Сєвєродонецький Азот

Підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська область), що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, відновило випуск рідкої вуглекислоти в промислових масштабах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"Виробничі потужності відділення вуглекислоти цеху розділення повітря дадуть можливість виробляти і відвантажувати споживачам близько 1500 тонн товарної продукції на місяць. Рідка вуглекислота не входить в лінійку наших основних продуктів, однак якщо є можливість розширити асортимент товарної продукції, що випускається, і це збільшує маржинальність бізнесу, ми це робимо. Сфера застосування вуглекислоти постійно розширюється, і ми запропонували споживачам справді якісний продукт", - зазначив голова правління підприємства Леонід Бугаєв.

Згідно з повідомленням, підприємство виробляє вуглекислоту вищого гатунку згідно стандарту ДСТУ 4817:2007, при цьому велика кількість споживачів купує її для застосування в харчовій промисловості.

Рідкий діоксид вуглецю застосовують у харчовій промисловості при виробництві сухого льоду, для охолодження, заморожування і зберігання харчових продуктів, для виготовлення газованих напоїв.

Також продукт використовується при зварюванні як захисний газ, як холодоагент у хімічній промисловості, у системах пожежогасіння, у медичній та фармацевтичній галузях.

Переробка газоподібного діоксиду вуглецю в рідку вуглекислоту стала можливою після відновлення на підприємстві повного виробничого циклу і початку випуску власного аміаку.

Як повідомляли Українськi Новини, у квітні Сєверодонецький "Азот" відновив виробництво аргону, азоту і медичного кисню.

З 5 березня 2020 року на Сєвєродонецькому "Азоті" відновлено повний цикл виробництва добрив.

У 2019 підприємство у 3 рази збільшило виробництво міндобрив.

Сєвєродонецький "Азот" є великим виробником аміаку, карбаміду та аміачної селітри.

Підприємство входить до складу компанії Ostchem, яка об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.

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