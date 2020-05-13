"Сєвєродонецький "Азот" відновив виробництво вуглекислоти

Підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська область), що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, відновило випуск рідкої вуглекислоти в промислових масштабах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"Виробничі потужності відділення вуглекислоти цеху розділення повітря дадуть можливість виробляти і відвантажувати споживачам близько 1500 тонн товарної продукції на місяць. Рідка вуглекислота не входить в лінійку наших основних продуктів, однак якщо є можливість розширити асортимент товарної продукції, що випускається, і це збільшує маржинальність бізнесу, ми це робимо. Сфера застосування вуглекислоти постійно розширюється, і ми запропонували споживачам справді якісний продукт", - зазначив голова правління підприємства Леонід Бугаєв.

Згідно з повідомленням, підприємство виробляє вуглекислоту вищого гатунку згідно стандарту ДСТУ 4817:2007, при цьому велика кількість споживачів купує її для застосування в харчовій промисловості.

Рідкий діоксид вуглецю застосовують у харчовій промисловості при виробництві сухого льоду, для охолодження, заморожування і зберігання харчових продуктів, для виготовлення газованих напоїв.

Також продукт використовується при зварюванні як захисний газ, як холодоагент у хімічній промисловості, у системах пожежогасіння, у медичній та фармацевтичній галузях.

Переробка газоподібного діоксиду вуглецю в рідку вуглекислоту стала можливою після відновлення на підприємстві повного виробничого циклу і початку випуску власного аміаку.

Як повідомляли Українськi Новини, у квітні Сєверодонецький "Азот" відновив виробництво аргону, азоту і медичного кисню.

З 5 березня 2020 року на Сєвєродонецькому "Азоті" відновлено повний цикл виробництва добрив.

У 2019 підприємство у 3 рази збільшило виробництво міндобрив.

Сєвєродонецький "Азот" є великим виробником аміаку, карбаміду та аміачної селітри.

Підприємство входить до складу компанії Ostchem, яка об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.