Через махінації з газобалонним обладнанням проти Владислава Криклія порушили кримінальну справу, - нардеп

Як пише народний депутат Олександр Дубінський, порушення з видачі дозволів на установку газобалонного обладнання в автотранспортних засобах призвели до кримінальної справи проти міністра інфраструктури Владислава Криклія. Справу порушило Державне Бюро Розслідувань за заявою народного депутата Олександра Куницького ("Слуга Народу").

"Олександр Куницький домігся відкриття кримінальної справи проти міністра інфраструктури Криклія за схему "обілєчування" власників автотранспорту на газу", - пише Дубінський.

За інформацією нардепа, Криклій прийняв кілька постанов Мінінфраструктури, які зосередили сертифікацію газобалонного обладнання в руках 6 фірм, при цьому ціна самої сертифікації була збільшена з 800 гривень до 3000 гривень.

"Криклій - ще більш зашкварний міністр, ніж його шеф Шмигаль. І ми це доведемо", - обіцяє Дубінський.

Нагадаємо, Владислав Криклій вже неодноразово звинувачувався у ЗМІ в неефективному управлінні Міністерством інфраструктури і створенні корупційних схем. Нещодавно стало відомо, що в Україні, з подачі Криклія, встановлені одні з найвищих у світі портових зборів і їхня кількість сягає 7.