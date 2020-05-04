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04 травня 2020, понеділок, 16:10 155
Кабмін 2020-05-04T17:00:02+03:00
Українські Новини
Міністерство Криклія вичавлює з підприємців відразу 7 податків у портах, – ЗМІ

Міністерство Криклія вичавлює з підприємців відразу 7 податків у портах, – ЗМІ

Тетяна Зотова
Мінінфраструктури, Владислав Криклій, Портові збори
Владислав Криклій. Фото: mtu.gov.ua
Владислав Криклій. Фото: mtu.gov.ua

В українських портах на даний час діють найвищі у Чорному морі, й одні з найвищих у світі портових зборів. Податковим тягарем підприємців обклала Міністерство інфраструктури України, яким зараз керує 33-річний Владислав Криклій.

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу NewsOne.

"За 8 місяців він уже герой скандалів та ще один чиновник, який шкодить. Це за нього в Україні одні з найвищих портових зборів у світі", - йдеться в сюжеті на Youtube-каналі "Кризові новини".

Портові збори - оплата судновласників за відвідування портів та використання інфраструктури. Існують 2 моделі цих зборів: англійська та французька (оплата за утримання порту або оплата роботи господарюючих суб'єктів).

Але, як наголошується, Україна придумала власну модель. В українських портах судновласник має сплатити відразу 7 податків - корабельний, канальний, маяковий, причальний, санітарний, якірний та адміністративний.

Автори сюжету відзначають: результат за 8 місяців роботи Криклія - як "дитині дали покерувати локомотивом".

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Дубинський заявив, що Владислав Криклій є ініціатором і куратором побудови численних корупційних схем у Міністерстві інфраструктури. За його словами, у Криклія працює свій тіньовий офіс, схожий на той, який колись був у Олександра Януковича та куди треба було "лаве завозити".

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