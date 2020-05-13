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13 травня 2020, середа, 11:39 14
Верховна Рада і партії 2020-05-13T13:45:03+03:00
Українські Новини
У Раді звітують Степанов, Шмигаль і Смолій. Пряма трансляція

У Раді звітують Степанов, Шмигаль і Смолій. Пряма трансляція

Ирина Николенко
Парламент, Верховна Рада, Денис Шмигаль, засідання Верховної Ради
Позачергове пленарне засідання Ради
Позачергове пленарне засідання Ради

Сьогодні Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання, на якому заслуховує звіт голови Національного банку Якова Смолія а таокж буде розглядати законопроект про банки у 2-му читанні. Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

На позачерговому пленарному засіданні сьогодні народні депутати розглянуть законопроект №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам в 2-му читанні і заслухає звіт голови Національного банку Якова Смолія.

Під час відкриття пленарного засідання, у парламенті реєструвалися 317 народних депутати. Вони використовують засоби індивідуального захисту – медичні маски, респіратори і рукавички.

Раніше Українські Новини повідомляли, 13 травня парламент проведе 12-годинне позачергове засідання, щоб розглянути законопроект про банки у 2-му читанні а також провести години запитань до уряду.

Депутати з фракції "Слуга народу" ініціювали запросити на засідання Верховної Ради голову Національного банку Якова Смолія, щоб заслухати звіт про його роботу та дати оцінку його роботі під час карантину в Україні.

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