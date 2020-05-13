У Раді звітують Степанов, Шмигаль і Смолій. Пряма трансляція

Сьогодні Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання, на якому заслуховує звіт голови Національного банку Якова Смолія а таокж буде розглядати законопроект про банки у 2-му читанні. Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини. На позачерговому пленарному засіданні сьогодні народні депутати розглянуть законопроект №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам в 2-му читанні і заслухає звіт голови Національного банку Якова Смолія. Під час відкриття пленарного засідання, у парламенті реєструвалися 317 народних депутати. Вони використовують засоби індивідуального захисту – медичні маски, респіратори і рукавички. Раніше Українські Новини повідомляли, 13 травня парламент проведе 12-годинне позачергове засідання, щоб розглянути законопроект про банки у 2-му читанні а також провести години запитань до уряду. Депутати з фракції "Слуга народу" ініціювали запросити на засідання Верховної Ради голову Національного банку Якова Смолія, щоб заслухати звіт про його роботу та дати оцінку його роботі під час карантину в Україні.