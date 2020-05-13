У Раді звітують Степанов, Шмигаль і Смолій. Пряма трансляція

Раніше Українські Новини повідомляли, 13 травня парламент проведе 12-годинне позачергове засідання, щоб розглянути законопроект про банки у 2-му читанні а також провести години запитань до уряду.

Депутати з фракції "Слуга народу" ініціювали запросити на засідання Верховної Ради голову Національного банку Якова Смолія, щоб заслухати звіт про його роботу та дати оцінку його роботі під час карантину в Україні.