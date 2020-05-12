Суд заарештував 50 шуб з Італії, вартість однієї доходила до 2 млн гривень

Київський апеляційний суд наклав арешт на італійські шуби на понад 20 млн гривень у справі про ухилення від сплати податків в той час, як світові модельєри заговорили про шкідливість штучного хутра через його шкідливий вплив на екологію.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд заарештував шуби з рисі, соболя, шиншили, і норки торгової марки Braschi.

Мінімальна вартість однієї шуби становила 130 тисяч гривень, максимальна - 2 млн гривень.

Йдеться про близько 50 шуб, які не були розмитнені, що спричинило ухилення від сплати податків на понад 4,6 млн гривень.

Усі шуби були вилучені взимку під час обшуку одного з магазинів.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці вилучили понад 300 шуб на 2,2 млн гривень в торговому центрі "Барабашово" в Харкові. За інформацією правоохоронців, підозрювані організували постачання з Китаю в Україну одягу з натурального хутра шляхом міжнародних поштових пересилок.

Крім того, одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка. Вартість оригінального товару, який міг би бути витісненим з ринку цією партією, складає більше 3 млн грн