Інвесткомпанія Millstone&Co найближчим часом може укласти угоду з українською нафтогазовою компанією

Партнер інвестиційної компанії Millstone&Co Михайло Жернов не виключає, що найближчим часом компанія оформить угоду з українською нафтогазовою компанією.

Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

"Нинішня ситуація грає для нас в плюс, тому що в будь-які проекти, які ми розглядаємо, буде дешевше входити. Можливо, будемо розглядати варіанти входження в капітал вже діючих нафтогазових компаній. Ця ідея народилася у нас зовсім недавно, і остаточне рішення ще не прийнято. Не виключаю, що вже найближчим часом Millstone&Co укладе угоду з одним з гравців на цьому ринку",- сказав він.

За словами Михайла Жернова, інвестиційну компанію Millstone&Co в Україні цікавлять також проекти у сфері енергетики і фінансів.

"У минулому році ми активно дивилися газові родовища, але не встигли "зайти" в цей бізнес. Якщо рік тому ми розглядали придбання родовищ, залучення партнерів і розробку, то на сьогоднішній момент ми, можливо, увійдемо в капітал компанії, яка вже працює в Україні. Але це поки тільки переговорний процес. По альтернативній енергетиці у нас теж є певний досвід. Якщо будуть цікаві пропозиції, готові розширити і цей напрямок", - зазначив Жернов.

"У нас є величезний досвід у фінансах. Ми весь минулий рік активно працювали з банками, більше того –у нас були наміри придбати банк в Україні, але ми не встигли цього зробити. Однак, поки що не залишили цю затію. Дивимося також на страховий ринок", - підкреслив Жернов.

По ринку сільського господарства в компанії поки не визначилися з тим, чи є на поточному етапі сенс ризикувати своїми грошима і грошима клієнтів. У сфері нерухомості компанія очікує цікавих об'єктів за прийнятними цінами до кінця цього року.

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