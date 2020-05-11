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11 травня 2020, понеділок, 15:15 7
Верховна Рада і партії 2020-05-11T15:16:10+03:00
Українські Новини
Влада загралася з дозволами і заборонами, — Бойко

Влада загралася з дозволами і заборонами, — Бойко

Елена Новикова
Карантин, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Уряд оголосив про ослабленння карантинних заходів, але так і не представив конкретну дієву програму виходу з економічної кризи, допомоги бізнесу і населенню. Про це заявив співголова "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко.

"Владі дуже подобається вирішувати і забороняти. Так вони розуміють завдання держави. Тому в урядовому плані виходу з карантину знову картинки і приписи, як працювати бізнесу і за що вони будуть штрафувати. Але на цих слайдах взагалі відсутні будь-які розрахунки і конкретика по ключовим макропоказникам і галузям промисловості. Немає згадок про те, які заходи будуть прийняті, щоб захистити національну економіку і допомогти громадянам. Тим часом бізнеси розоряються, люди втрачають роботу, сім'ї бідніють, кількість безробітних росте. Українській економіці загрожує затяжна і важка депресія", - сказав Юрій Бойко.

Бойко зазначив, що європейські країни давно почали програми підтримки економіки і фінансової допомоги своїм громадянам.

"Проводяться масові тестування населення. Виділяється допомогу системі охорони здоров'я. Мільярди доларів йдуть на зниження вартості кредитів для бізнесу, який зберігає робочі місця. А у нашої влади досі немає навіть адекватної цифри по кількості безробітних. 364 тисячі, як стверджує офіційна статистика, або все-таки близько 3 млн, з огляду на заробітчан, які повернулися, і тих, хто втратив роботу через карантин", - сказав політик.

Він також акцентував увагу на відсутність прогнозних даних, системного аналізу про втрати в галузях, які найбільше постраждали від карантину.

"Заявивши про послаблення карантинних заходів в сфері послуг і для деяких видів бізнесу, не подумали про транспорт. Як люди будуть добиратися на роботу? Потрібно вирішувати часткову роботу міського громадського транспорту, приміського сполучення. Так, з дотриманням норм безпеки, продумавши логістику, але дозволяти! До сих пір немає інформації про втрати, які понесли такі сектори економіки, як транспорт, готельний і туристичний бізнес, сфера послуг, культура і т.д. немає відповіді, як влада планує відновлювати роботу індустріального сектора. Під ударом опинилася обробна промисловість, будівництво. Що буде з сільським господарством? Звідки візьмуться надходження до бюджету? З початку року держбюджет уже недоотримав 41 млрд гривень, тобто за перший квартал план за доходами недовиконано на 11,6%. Як вони планують відновлювати економіку? Все, на що спромоглась влада - це направити 144 млрд на обслуговування боргів і розпродати землю заради траншу в 4 млрд від МВФ, 2 млрд з яких очікується в травні. Ця сума нас точно врятує? Заради цього варто було розпродавати землю, підприємства?" - підкреслив Юрій Бойко.

Він зазначив, що необхідно кардинально міняти підхід до роботи з кредиторами.

"Сьогодні кожна країна захищає себе, і нам теж потрібно більш жорстко відстоювати національні інтереси, проводити реструктуризацію боргів і переносити виплати, а всі гроші, які є в країні, направляти на боротьбу з епідемією, на підтримку людей і підприємств. Зараз підприємства не отримують ніякої допомоги, оголосили податкові канікули, але ж вони і не працюють. і щоб вони запустилися, їм потрібно давати гроші, але на обіцяні кредити під 5-7-9% виділено всього 236 млн гривень - це мізер", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

За словами Юрія Бойка, потрібно нарешті припинити брехати людям і розрахуватися з медиками.

"Це не просто ганьба, це цинізм вищої міри, коли влада не може забезпечити обіцяні виплати медикам, людям, які борються з коронавірусів і кожен день ризикують собою. Це вина нинішньої безладної влади - причому всій її вертикалі. І пора нарешті доповісти громадськості і депутатам про реальну ситуацію в охороні здоров'я, і вживати екстрених заходів, а не закривати очі на корупцію і спекулювати на епідемії, даючи порожні обіцянки", - зазначив парламентарій.

Співголова фракції опозиціонерів підкреслив, що засідання Верховної Ради повинні бути присвячені тільки розгляду і прийняття соціальних і важливих для економіки законів.

""Опозиційна платформа - За життя" підготувала економічну програму, спрямовану на подолання бідності і підтримку національної економіки. Ми також запропонували план рішучих антикризових заходів. І прийняти його необхідно вже в найближчі тижні, інакше все обернеться катастрофічними наслідками і для бюджету, і для соціально -економічної ситуації в цілому", - резюмував Юрій Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, Юрій Бойко заявив, що масове святкування 9 травня показало, що день Перемоги залишається всенародним святом.

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