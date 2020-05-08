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  • Разумкова попросили позбавити депутатів- "прогульників" компенсації за виконання депутатських повноважень
08 травня 2020, пʼятниця, 19:42 5
Політика 2020-05-08T22:00:02+03:00
Українські Новини
Разумкова попросили позбавити депутатів- "прогульників" компенсації за виконання депутатських повноважень

Разумкова попросили позбавити депутатів- "прогульників" компенсації за виконання депутатських повноважень

Ольга Фандорина
Разумков Дмитро, кнопкодави, Прогульники
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова позбавити компенсації за виконання депутатських повноважень 25 пропустили половину засідань комітетів депутатів парламенту.

Про це йдеться в протоколі №35 комітету від 8 травня, передають Українські Новини.

"Звернутися до Голови Верховної Ради України Разумкову Д. А. з поданням про видання розпорядження про припинення відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень 2020 року, народним депутатам України, які без поважних причин не брали безпосередньої участі в більше ніж 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України", - написано в ньому.

зокрема, мова йде про депутатів Ради, у числі яких - Олександр Кабанов, В'ячеслав Рубльов (обидва - "Слуга Народу"), Петро Порошенко (голова фракції "Європейська солідарність"), Тарас Батенко та Віктор Бондар (співголови депутатської групи "За майбутнє"), Ярослав Дубневич, Ігор Палиця (обидва - група "За майбутнє"), Микола Княжицький ( "Євросолідарність"), Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Вадим Рабинович, Юрій Солод, Вадим Столар (всі - фракція "Опозиційна платформа – За життя"), Анжеліка Лабунська ( "Батьківщина"), Вадим Новинський (позафракційний ), Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").

Як повідомляли Українські Новини, на робоче місце депутата в Раді планували вбудувати кольорові планшети для голосування.

Раніше журналісти назвали головних прогульників серед депутатів.

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