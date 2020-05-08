підписатися на розсилку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 травня 2020, пʼятниця, 19:41 7
Верховна Рада і партії 2020-05-08T20:00:01+03:00
Українські Новини
Нардеп Кива назвав прем'єра Шмигаля м*рзотою та нащадком пособників нацизму за відмову святкувати День Перемог

Нардеп Кива назвав прем'єра Шмигаля м*рзотою та нащадком пособників нацизму за відмову святкувати День Перемоги

Петро Стуженко
Кабмін, Ілля Кива, День Перемоги, 9 травня, ОПЗЖ, Денис Шмигаль
Ілля Кива. Фото: Facebook
Ілля Кива. Фото: Facebook

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Ківа назвав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля мерзотою і нащадком зрадників та пособників нацизму за відмову святкувати на державному рівні 9 травня - День Перемоги.

Про це народний депутат заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Прем'єр-міністр України Шмигаль вчора на офіційній зустрічі з моєю парламентською фракцією заявив, що для нього свята 9 травня - Дня Перемоги не існує! Ще один сучий нащадок зрадників і пособників нацизму зі Львівської області - колиски українського фашизму - дірвався до влади. Оголошую нациста-Шмигаля ворогом моєї Батьківщини, з якими я буду боротися!

Не здивуюся якщо у цієї мерзоти в столі лежить акуратно загорнута в оксамитову ганчірочку потерта фотографія Адольфа Гітлера, яку він дбайливо зберігає з часів свого дідуся. І вечорами, коли всі йдуть, діставши з столу та приглушивши в кімнаті світло, урочисто зігує", - написав Ківа.

Зазначимо, 9 травня в Україні відзначається державне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що встановлене указом Президента України №169 від 24 березня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович розповів про зустрічі представників фракції з прем'єр-міністром України, в ході якої Шмигаль заявив, що для нього "День Перемоги – це не свято". У свою чергу Рабінович заявив, що "з цього моменту для "Опозиційної платформи – За життя" прем'єра не існує".

Більше новин про: Кабмін Ілля Кива День Перемоги 9 травня ОПЗЖ Денис Шмигаль

Офіс генпрокурора повідомив Киві про підозру...
Шмигаль під час зустрічі з фракцією ОПЗЖ сказав, щ...
Прем'єр-міністру Шмыгалю за квітень нарахували 47 ...
Кабмін встановив, що обмеження по зарплаті не стос...
Вступну кампанію-2020 в Україні перенесли: подробиці
Прем'єр-міністру Шмыгалю за квітень нарахували 47 тис. гривень
Новини
Шмигаль у квітні призначив собі нових радників та одного звільнив 20:13
Загострення на Донбасі: бойовики поранили трьох українських військових 20:00
Нардеп Кива назвав прем'єра Шмигаля м*рзотою та нащадком пособників нацизму за відмову святкувати День Перемоги 19:41
Путін привітав народ України, але не Зеленського, з 75-річчям Перемоги 19:30
Вступну кампанію-2020 в Україні перенесли: подробиці 19:00
більше новин
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай 22:17
Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький 11:42
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження 07:00
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня 08:36
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за квітень отримала майже в п'ять разів менше свого заступника 07:00 Документ
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни 11:59
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити "потрібних людей" 23:49
більше новин
У Києві почнуть відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok