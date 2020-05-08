Нардеп Кива назвав прем'єра Шмигаля м*рзотою та нащадком пособників нацизму за відмову святкувати День Перемоги

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Ківа назвав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля мерзотою і нащадком зрадників та пособників нацизму за відмову святкувати на державному рівні 9 травня - День Перемоги.

Про це народний депутат заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Прем'єр-міністр України Шмигаль вчора на офіційній зустрічі з моєю парламентською фракцією заявив, що для нього свята 9 травня - Дня Перемоги не існує! Ще один сучий нащадок зрадників і пособників нацизму зі Львівської області - колиски українського фашизму - дірвався до влади. Оголошую нациста-Шмигаля ворогом моєї Батьківщини, з якими я буду боротися!

Не здивуюся якщо у цієї мерзоти в столі лежить акуратно загорнута в оксамитову ганчірочку потерта фотографія Адольфа Гітлера, яку він дбайливо зберігає з часів свого дідуся. І вечорами, коли всі йдуть, діставши з столу та приглушивши в кімнаті світло, урочисто зігує", - написав Ківа.

Зазначимо, 9 травня в Україні відзначається державне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що встановлене указом Президента України №169 від 24 березня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович розповів про зустрічі представників фракції з прем'єр-міністром України, в ході якої Шмигаль заявив, що для нього "День Перемоги – це не свято". У свою чергу Рабінович заявив, що "з цього моменту для "Опозиційної платформи – За життя" прем'єра не існує".