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08 мая 2020, пятница, 16:49 1389
Кабмин 2020-05-08T17:00:02+03:00
Українські Новини
Шмыгаль на встрече с фракцией ОПЗЖ сказал, что 9 мая для него не существует, – Рабинович

Шмыгаль на встрече с фракцией ОПЗЖ сказал, что 9 мая для него не существует, – Рабинович

Петр Стуженко
Кабмин, День Победы, 9 мая, Вадим Рабинович, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович рассказал о встрече представителей фракции с премьер-министром Украины, в ходе которой Денис Шмыгаль заявил, что для него "День Победы – это не праздник". В свою очередь Рабинович заявил, что с этого момента для "Оппозиционной платформы – За жизнь" премьера не существует.

Об этом сообщил веб-сайт телевизионного канала "112 Украина".

"Мы спросили его, как, согласно законов нашей страны, собирается премьер-министр праздновать 9 мая. Он сказал, что такого праздника для него нет. О чем нам с ним дальше разговаривать? Он сказал, что такого праздника не существует. Для нас больше не существует премьер-министра Шмыгаля. Для нас есть человек, который сегодня занимает этот пост, при этом нарушает закон Украины, оскорбил ветеранов перед 9 мая. Это не премьер-министр, это несчастье наше очередное, очередной самокатщик, не понимающий, ни где он находится, ни ответственность свою перед страной, ни перед людьми. Это позорище очередное. Поэтому для нас его больше нету. Все мероприятия с премьер-министром мы будем игнорировать. Ни одной идеи, которую выдаст это недоправительство, мы больше не поддержим. Мы не хотим ни видеть, ни знать премьер-министра, который оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. Это моральные уроды", – сказал Рабинович.

Другие народные депутаты из фракции ОПЗЖ поддержали позицию сопредседателя своей фракции.

Ранее Шмыгаль заявил, что, учитывая карантин в Украине, украинцы не будут проводить никаких массовых мероприятий 8 и 9 мая.

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