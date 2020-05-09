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09 травня 2020, субота, 09:15 19
Суспільство 2020-05-09T11:45:01+03:00
Українські Новини
Клієнтів буде на третину менше, але ціни не піднімуть: як працюватимуть барбершопи після карантину

Клієнтів буде на третину менше, але ціни не піднімуть: як працюватимуть барбершопи після карантину

Ирина Николенко
Карантин, Перукарня, Вихід з карантину, 11 травня
Барбершоп. Фото: pixabay.com
Барбершоп. Фото: pixabay.com

Після послаблення карантинних заходів і відновлення роботи малого і середнього бізнесу з 12 травня, барбершопи поки не планують підвищувати ціни за послуги. Про це повідомили представники однієї з мереж барбершопів, передають Українські Новини.

В мережі барбершопів "Цирюльникъ" повідомили, що вони повністю готові до роботи. Зараз всі вимоги виконані. Вони стосувалися вирішення організаційних питань – проведення переговорів з постачальниками та орендодавцями, придбання матеріалів та дезінфікуючих засобів. Про це повідомив директор маркетингової мережі.

Також у компанії повідомили, що через економічне падіння, пов'язане з пандемією коронавірусу, очікують зменшення клієнтів на 20-30%. Але компанія в найближчому майбутньому не збирається підвищувати ціни на послуги.

"Що стосується ситуації після карантину, то вона поки що незрозуміла, оскільки невідомо, коли закінчиться карантин взагалі", – зазначив представник мережі барбершопів "Цирюльникъ".

Як повідомляли Українські Новини, з 12 травня в Києві почнеться перший етап послаблення карантинних обмежень. Після того, як Україна вийде з карантину, людям доведеться дотримуватися дистанції і правил безпеки.

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