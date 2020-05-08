Висунення від ЄС у Києві медійно популярного Гончаренка "сплутає карти" командам Кличка і Зеленського, - Сазонов

Висунення на мерських виборах у Києві від "Європейської солідарності" медійно популярного кандидата Олексія Гончаренка сплутає карти як команді поки безальтернативного Віталія Кличка, так і правлячої партії "Слуга народу". Про це заявив у своєму блозі відомий журналіст і політолог Кирило Сазонов.

За словами Сазонова, вибори в Києві поступово перетворюються на референдум довіри/недовіри Зеленському, тому історія з висуненням Гончаренка стає незручною і неприємній як для Банкової, так і для Кличка.

"Гончаренко точно забере голоси тих, хто підтримує Кличка, але незадоволений його співпрацею з Зеленським. І плюс мобілізує достатню кількість киян, які незадоволені Зеленським", - написав він.

Сазонов звернув увагу, що досі визначені "Слугою народу" кандидати не могли похитнути позиції чинного мера.

"Персонажі, яких у "Слузі народу" позиціонують як конкурентів Кличка, відверто слабкі і непереконливі. Пальчевський, рейтинг якого тягнуть-потягнуть, та витягнути не можуть. Ткаченко, збитий відразу ж скандалом з котеджем на улюбленому всіма киянами заповідному Трухановому острові. Тищенко, якому після скандалу з "Велюром" світить не більше, ніж нічого - півроку - термін невеликий, кияни все згадають", - вважає політолог.

При цьому, саму безальтернативність Кличка він називає "уявною".

"Кличко успішно домовився з Офісом Президента і активно співпрацює з Банковою. А умовні Тищенко-Ткаченко, які підуть від Слуги Народу, очевидно будуть контролюватися Офісом Президента, що кияни також чудово розуміють. І в разі перемоги ці персонажі будуть діяти чітко за телефонним дзвінком з Банкової", - впевнений Сазонов.

У той же час, у Кличка і ЄС перетинається електорат і, щоб перетягнути жителів столиці на свою сторону, ЄС потрібен активний і яскравий лідер, якого в Києві у них немає. І Гончаренко однозначно кращий за всіх подыйшов на цю роль, будучи непримиренним критиком Зеленського. По суті, Гончаренко не буде збирати голоси за себе, він буде збирати голоси тих, хто проти Зеленського.

Сазонов впевнений, що на відміну від парламентських, вибори місцеві, а тим більше - у Києві, витягнути на падаючому, але все ще високому рейтингу Зеленського "Слугам народу" вже не вдасться.

"Таким чином вибори у Києві перетворяться на питання життя і смерті для Зеленського. У разі поразки, епоха "Слуг Народу" буде закінчена. І не тільки в Києві. І нас з великою ймовірністю чекають позачергові парламентські і президентські вибори", - резюмує політолог.