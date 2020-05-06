Кирилл Сазонов: "Черный лебедь" для "команды Зе". Выдвижение Гончаренко в меры Киева может стать концом эпохи "Слуг народа"

Выдвижение Гончаренко на выборы в Киеве — интересный и неожиданный ход, который может изменить всю политическую раскладку в столице, а в перспективе повлиять и на результаты следующих парламентских и президентских выборов.

Согласно статье 141 Конституции Украины очередные местные должны пройти в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. И партия власти входит в эти выборы со шлейфом скандалов и проблем. В отличие от парламентских, выборы местные, а тем более - в Киеве, вытянуть на падающем, но все еще высоком рейтинге Зеленского, уже не удастся.

Падение экономики, эпидемия коронавируса и непопулярные карантинные меры, которые сами же "слуги" демонстративно нарушают, скандалы с продажей за границу и покупкой средств защиты, внутренняя борьба в СН привели к тому, что уровень поддержки "команды Зе" существенно упал. Да и партийной структуры как таковой на местах у партии власти не существует. Персонажи, которых в "Слуге народа" позиционируют как конкурентов Кличко, откровенно слабы и неубедительны. Пальчевский, рейтинг которого тянут-потянут, да вытянуть не могут. Ткаченко, сбитый сразу же скандалом с коттеджем на любимом всеми киевлянами заповедном Трухановом острове. Тищенко, которому после скандала с "Велюром" светит не больше, чем ничего - полгода - срок небольшой, киевляне все вспомнят.

Идея "Европейской Солидарности" с выдвижением медийно популярного Гончаренко, понятна: в этой ситуации безальтернативным кажется только Кличко, но эта безальтернативность - мнима. Кличко успешно договорился с Офисом Президента и активно сотрудничает с Банковой. А условные Тищенко-Ткаченко, которые пойдут от Слуги Народа, очевидно будут контролироваться офисом президента, что киевляне также прекрасно понимают. И в случае победы эти персонажи будут действовать четко по телефонному звонку с Банковой.

При этом у Кличко и ЕС электорат пересекается и, чтобы перетянуть жителей столицы на свою сторону, ЕС нужен активный и яркий лидер, которого в Киеве у них нет. Поэтому, конечно, Гончаренко однозначно лучше всех подходит на эту роль. Гончаренко сейчас один из немногих ярких публичных политиков, который является непримиримым критиком Зеленского. По сути, Гончаренко не будет собирать голоса за себя, он будет собирать голоса тех, кто против Зеленского.

Выборы в Киеве постепенно превращаются в референдум доверия/недоверия Зеленскому. Поэтому история про выдвижение Гончаренко становится неудобной и неприятной как для Банковой, так и для Кличко. Гончаренко точно заберет голоса тех, кто поддерживает Кличко, но недоволен его сотрудничеством с Зеленским. И плюс мобилизует достаточное число киевлян, которые недовольны Зеленским.

Таким образом выборы в Киеве превратятся в вопрос жизни и смерти для Зеленского. В случае поражения, эпоха "Слуг Народа" будет закончена. И не только в Киеве. И нас с большой вероятностью ждут внеочередные парламентские и президентские выборы.