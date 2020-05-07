Генпрокурор Венедиктова призначила начальником управління сина Літкевича, який переховується в Росії

Юрист Андрій Портнов повідомив, що начальником управління міжнародного Офісу генерального прокурора призначений Дмитро Літкевич, син Олександра Літкевича, який переховувався від міжнародного розшуку Інтерполу на території Російської Федерації.

Про це повідомив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Генеральній прокуратурі буде тепер трохи легше розшукувати гр. Літкевича О.В., який переховується в Росії від розшуку, санкцію на арешт якого за підозрою у відмиванні злочинних доходів видав суд м. Суми.

Легше, тому що прокурор Венедиктова призначила його сина гр. Літкевича Д.О. начальником управління міжнародного прокуратури - того самого, що відповідає за розшуки. Тепер син буде розшукувати батька. Мені здається це чудово", - написав Портнов.

Нагадаємо, за інформацією юриста, раніше Зарічний районний суд м. Суми виніс рішення про заочний арешт Олександра Літкевича. Проте пізніше його раптово зняли з розшуку.

За даними Інтерполу, Олександр Літкевич перебував у міжнародному розшуку на території Чорногорії та Російської Федерації, його підозрюють в Україні разом з сином (Дмитром Літкевичем) та дочкою (Іриною Літкевич) у злочинах, що пов'язані з легалізацією злочинних доходів. Номери кримінальних проваджень: 42017200000000307, 12012200040000048 та 12017200000000219.

Як з'ясували журналісти, раніше Літкевич фігурував у кількох кримінальних провадженнях, що пов'язані з відмиванням грошей. Так, в одній зі справ говорилося про співпрацю батька Літкевича з начальником управління Служби безпеки України в Харківській області Олександром Полковниченком. Останній вкладав "отримані сумнівним шляхом гроші" у підприємства батька Літкевича (одне з них - магазин безмитної торгівлі на автомобільному переході "Гоптівка") та щомісяця отримував відсотки, однак схема зупинилася в 2008 році. Друге кримінальне провадження пов'язане з наданням неправдивої інформації Літкевичем для отримання кредитних коштів в Укрсоцбанку.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня Портнов заявив, що Вища рада правосуддя може зафіксувати втручання генпрокурора у правосуддя та розпочати процедуру щодо її усунення з посади.