Верховный суд 18 мая продолжит рассмотрение дела о законности списания депозитов семьи Суркисов на сумму свыше 1 млрд гривен во время национализации Приватбанка. Генпрокурор перед заседанием заявила, что "отстаивает интересы государства" в этом деле. Однако Верховный суд расценил заявление Венедиктовой как давление. Перед заседанием суда редакция агентства Українські Новини обратилась за комментарием к влиятельному юристу Андрею Портнову, чтоб узнать его мнение о громком процессе.

Господин Портнов, как Вы оцениваете заявление Генпрокурора Венедиктовой и реакцию на него Верховного суда?

Я не владею материалами дела и знаю о нем из открытых источников. Но любое публичное высказывание Генпрокурора в отношении предстоящего дела, где прокуратура является стороной дела, является грубым вмешательством в правосудие. Такие действия регулируются уголовным законодательством и являются уголовно наказуемыми деяниями.

Из открытых источников мне известно, что Верховный суд обратился с жалобой в Высший совет правосудия. Я считаю, что Высший совет правосудия может юридически зафиксировать это грубое вмешательство. Тогда в отношении Генпрокурора должна быть начата процедура по ее отстранению от должности и привлечения к уголовной ответственности.

Бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии СМИ сказал, что будет обращаться к Вам и вашей юридической команде для защиты своих интересов в европейских судах, учитывая ваши успехи в отстаивании своих прав на Западе. Что вы ему ответите?

Никто из юристов нашей команды не вел дела Приватбанка. Мы не вели дела, связанные с его национализацией или законопроектом по запрету на возвращение прежним владельцам национализированных банков. Поэтому наши юристы не смогут эффективно представить этот вопрос ни в Европейском суде по правам человека, ни в каком-либо другом суде. Поэтому, если Игорь Коломойский, как он сказал, обратится к нашей команде, то мы порекомендуем ему каких-то хороших специалистов на юридическом рынке.