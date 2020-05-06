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  • Интервью
  • Юрист Андрей Портнов: Высший совет правосудия может зафиксировать вмешательство Генпрокурора в правосудие и начать процедуру по ее отстранению от должности
06 мая 2020, среда, 07:30 50
Интервью 2020-05-06T09:15:12+03:00
Українські Новини
Юрист Андрей Портнов: Высший совет правосудия может зафиксировать вмешательство Генпрокурора в правосудие и н

Юрист Андрей Портнов: Высший совет правосудия может зафиксировать вмешательство Генпрокурора в правосудие и начать процедуру по ее отстранению от должности

Денис Иванеско
Андрей Портнов
Андрей Портнов

Верховный суд 18 мая продолжит рассмотрение дела о законности списания депозитов семьи Суркисов на сумму свыше 1 млрд гривен во время национализации Приватбанка. Генпрокурор перед заседанием заявила, что "отстаивает интересы государства" в этом деле. Однако Верховный суд расценил заявление Венедиктовой как давление. Перед заседанием суда редакция агентства Українські Новини обратилась за комментарием к влиятельному юристу Андрею Портнову, чтоб узнать его мнение о громком процессе.

Господин Портнов, как Вы оцениваете заявление Генпрокурора Венедиктовой и реакцию на него Верховного суда?

Я не владею материалами дела и знаю о нем из открытых источников. Но любое публичное высказывание Генпрокурора в отношении предстоящего дела, где прокуратура является стороной дела, является грубым вмешательством в правосудие. Такие действия регулируются уголовным законодательством и являются уголовно наказуемыми деяниями.

Из открытых источников мне известно, что Верховный суд обратился с жалобой в Высший совет правосудия. Я считаю, что Высший совет правосудия может юридически зафиксировать это грубое вмешательство. Тогда в отношении Генпрокурора должна быть начата процедура по ее отстранению от должности и привлечения к уголовной ответственности.

Бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии СМИ сказал, что будет обращаться к Вам и вашей юридической команде для защиты своих интересов в европейских судах, учитывая ваши успехи в отстаивании своих прав на Западе. Что вы ему ответите?

Никто из юристов нашей команды не вел дела Приватбанка. Мы не вели дела, связанные с его национализацией или законопроектом по запрету на возвращение прежним владельцам национализированных банков. Поэтому наши юристы не смогут эффективно представить этот вопрос ни в Европейском суде по правам человека, ни в каком-либо  другом суде. Поэтому, если Игорь Коломойский, как он сказал, обратится к нашей команде, то мы порекомендуем ему каких-то хороших специалистов на юридическом рынке.

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