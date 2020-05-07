Депутат Верховної Ради, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації за політичні репресії в 2011-2014 роках. Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Компенсація отримана у США на стадії досудового врегулювання від американської юридичної фірми Reid Collins & Tsai. Інші подробиці щодо виплати, у тому числі кому були пред'явлені претензії, які вони були в первісному вигляді і хто саме виплатив кошти через юридичну фірму Тимошенко відмовилася повідомити у зв'язку з законодавчими обмеженнями в США. "Інших подробиць не буде через законодавче регулювання в США щодо юридичних обмежень у справі", - підкреслила вона. Пост Юлії Тимошенко у Facebook. Пресслужба "Батьківщини" у відповідь на запит агентства заявила, що нічого не може додати до коментарю лідера партії. Як повідомлялося, згідно з декларацією Тимошенко, 24 квітня вона отримала 148,3 млн гривень в якості компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років. Наголошується, що компенсація, отримана в США на стадії досудового врегулювання від американської юридичної фірми Reid Collins & Tsai.