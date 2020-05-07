Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні об

Депутат Верховної Ради, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації за політичні репресії в 2011-2014 роках.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Компенсація отримана у США на стадії досудового врегулювання від американської юридичної фірми Reid Collins & Tsai.

Інші подробиці щодо виплати, у тому числі кому були пред'явлені претензії, які вони були в первісному вигляді і хто саме виплатив кошти через юридичну фірму Тимошенко відмовилася повідомити у зв'язку з законодавчими обмеженнями в США.

"Інших подробиць не буде через законодавче регулювання в США щодо юридичних обмежень у справі", - підкреслила вона.

Пост Юлії Тимошенко у Facebook.

Пресслужба "Батьківщини" у відповідь на запит агентства заявила, що нічого не може додати до коментарю лідера партії.

Як повідомлялося, згідно з декларацією Тимошенко, 24 квітня вона отримала 148,3 млн гривень в якості компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років.

Наголошується, що компенсація, отримана в США на стадії досудового врегулювання від американської юридичної фірми Reid Collins & Tsai.