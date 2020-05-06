Ідея майнити криптовалюту за рахунок атомних станцій нічим не закінчиться, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус не бачить перспектив у майнінгу кріптовалюти на українській електроенергії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За останні роки я брав участь в багатьох розмовах про будівництво майнінгових центрів (дата-центрів) в Україні. Всі ці розмови закінчувалися нічим, тому що є десятки країн в світі, де електроенергія набагато дешевше, ніж в Україні. Впевнений, так само закінчиться і ця ініціатива", - написав Герус.

Він додав, що національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" не має права продавати електроенергію за спеціальними цінами окремо взятим споживачам.

"Але навіть якщо так, то наскільки правильно і справедливо давати спеццену на майнінг кріптовалюти, де робочих місць близько нуля, але мати високий тариф для водоканалів, аграрних тепличних господарств, металургійних підприємств", - підкреслив Герус.

Крім того, він зазначив, що проблеми "Енергоатому" з продажу електроенергії виникли через те, що йому заборонили її продавати, тому що на компанію вручну накладаються адміністративні обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС.

Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю.