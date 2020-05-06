підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Ідея майнити криптовалюту за рахунок атомних станцій нічим не закінчиться, - Герус
06 травня 2020, середа, 16:20 15
Економіка 2020-05-06T21:00:03+03:00
Українські Новини
Ідея майнити криптовалюту за рахунок атомних станцій нічим не закінчиться, - Герус

Ідея майнити криптовалюту за рахунок атомних станцій нічим не закінчиться, - Герус

Григорий Яковенко
криптовалюта, Андрій Герус, майнінг, Мінекоенерго
Андрій Герус. Фото: rbc.ua
Андрій Герус. Фото: rbc.ua

Голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус не бачить перспектив у майнінгу кріптовалюти на українській електроенергії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За останні роки я брав участь в багатьох розмовах про будівництво майнінгових центрів (дата-центрів) в Україні. Всі ці розмови закінчувалися нічим, тому що є десятки країн в світі, де електроенергія набагато дешевше, ніж в Україні. Впевнений, так само закінчиться і ця ініціатива", - написав Герус.

Він додав, що національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" не має права продавати електроенергію за спеціальними цінами окремо взятим споживачам.

"Але навіть якщо так, то наскільки правильно і справедливо давати спеццену на майнінг кріптовалюти, де робочих місць близько нуля, але мати високий тариф для водоканалів, аграрних тепличних господарств, металургійних підприємств", - підкреслив Герус.

Крім того, він зазначив, що проблеми "Енергоатому" з продажу електроенергії виникли через те, що йому заборонили її продавати, тому що на компанію вручну накладаються адміністративні обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС.

Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю.

Більше новин про: криптовалюта Андрій Герус майнінг Мінекоенерго

Буславець хоче, щоб українські АЕС майнили криптов...
Андрій Герус: державний Енергоатом не може бути ді...
Т.в.о. міністра енергетики Буславець пропонує майн...
Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільн...
В Україні у 881 дитини зафіксували коронавірус. Дані по областях
Авіасполучення України з іншими країнами влітку не відновиться, — МЗС
Новини
Мер Житомира вимагає відставки санітарного лікаря області. Той призупинив проведення аналізів на COVID-19 20:43
В Україні відкрилося більше 50% продовольчих ринків, — Мінекономіки 20:17
Немає лабораторії: Українські вчені відкинули пропозицію Зеленського отримати мільйон доларів за вакцину от COVID-19 20:03
Кернес планує запустити метро в Харкові з 12 травня 19:47
Через доставку українці найчастіше стали замовляти яйця, а з алкоголю - пиво і вино 19:00
більше новин
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
Рада проведе позачергове засідання в четвер. У порядку денному питання страхування медиків 17:24
більше новин
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Безробіття зростає. У квітні зареєстровано 100 тис. безробітних 11:19
більше новин
Кабмін виділив кошти на житло людям, які постраждали від пожеж в Житомирській області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok