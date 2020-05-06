Спека з заморозками і посуха з дощами: синоптики попередили про аномальну погоду в травні

Після рекордно теплу зиму і жаркого посушливого початку весни її останній місяць очікується з аномальними перепадами температур і змінами погоди. Синоптики прогнозують всю гаму природних явищ до кінця місяця.

Найдетальніший прогноз, як зазвичай, надав найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, пише "Сегодня".

"Май очікується спекотним і посушливим, в середині місяця два тижні без опадів, – розповів Леонід Горбань. – На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів почнеться спека. До 8-10 травня денна температура дійде до 27-30 градусів тепла, до середини місяця стане трохи прохолодніше, 27-29 тепла. Опадів не буде майже по всіх областях, крім Карпат. Після 20 травня температура спаде до комфортних 23-25 тепла, але з 25 травня розпочнуться дощі. Їх принесуть циклони з півдня і південного заходу, тому не похолодає, а, навпаки, потеплішає. Особливо сильні зливи можливі 28-29 травня, в окремих регіонах випаде до 15 мм опадів, майже чверть місячної норми. Але в цілому дощів буде мало, 27-36 мм в залежності від регіону".

Прогноз погоди на травень за розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня.

Фахівці Укргідрометцентру впевнені: в травні цього року погода мало відрізнятиметься від середньостатистичної, хіба що буде тепліше.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда нагадав: зазвичай середньомісячна температура повітря в травні становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла. Але в першій половині травня в більшості областей України, а в другій половині місяця – в північних, центральних, східних областях і в Карпатах можливі заморозки на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі.

"Стійкий перехід середньодобової температури повітря через + 15 градусів, що є кліматичним показником початку літа, відбувається на Закарпатті та в південних регіонах країни в першій половині травня, на решті території – у другій половині травня, – роз'яснив нам Микола Кульбіда. – Нині в травні середня місячна температура передбачається 15-18 градусів тепла, в гірських районах 11-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище середніх значень за базовий 30-річний період спостережень (1981-2010 рр). Місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, що в межах (80-100%) середніх значень за базовий період".

Вчені: маємо аномальну погоду

Офіційна метеорологія каже, що тенденції теплої зими продовжилися навесні, і травень не стане винятком. Про це нам розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС і НАН України Віра Балабух.

"Говорячи про погоду за останній рік, ми згадуємо, що вона аномальна, – зазначила Віра Балабух. – Кліматичній зими в цьому сезоні не було, незвичайно теплими виявилися березень і квітень, не стане винятком і травень. Він буде теплим і за кількістю опадів близьким до норм – це 60-80 мм в більшості регіонів. Але картина по регіонах виявиться різною: на півдні можливий недолік дощів, а на півночі і в Карпатах – надлишок. Погода весь місяць очікується нестійкою через декілька циклонів, які почнуть переміщатися територією України і принесуть грози, шквали. Але ці циклони невеликі, тому очікувати, що дощі пройдуть скрізь, не доводиться".

За оцінкою Віри Балабух, в травні погода буде блище до літньої, ніж весняної, тобто середньодобова температура перевищить 15 градусів тепла. Днем максимальна температура перейде за 25 градусів тепла, ночі теж виявляться досить теплими, вище +10 градусів. Але травень – примхливий місяць, тому зберігається невелика ймовірність нічних заморозків.

Вчена також зазначила, що окремі дні можуть бути дуже спекотними, але сказати, що значну частину місяця збережеться тривала спека, можна.

Погодні сайти: Дві хвилі дощів, але не спекотно

Узагальнені дані погодних сайтів також говорять про два періоди рясних дощів по Україні на початку і в кінці травня. Перша хвиля прийде на захід країни вже 1 травня, а на наступний день дощитиме по всіх регіонах. У західних областях опади повинні припинитися до 5-6 травня, а ось в інших областях негода затягнеться до 8-9 травня.

Друга хвиля дощів очікується з 23 по 29 травня, але вони мають бути менш рясними, ніж на початку місяця. А ось тропічної спеки, за інформацією погодних сайтів, в травні не повинно бути, вдень температура не підніметься вище 20 градусів, вночі може опускатися навіть нижче +5 тепла.

Наводимо прогноз погоди на місяць у великих містах України від Гісметео.

Як повідомляли Українські Новини, Наталка Діденко прогнозує аномальну погоду до кінця тижня з грозами, градом, шквалами і похолодання.