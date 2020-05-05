СБУ злякалася власної сміливості щодо "зеленої енергетики" та сховала лист Баканова, який спокійно надала журналістам Рада

Служба безпеки України не надала у відповідь на інформаційний запит копію листа за підписом глави СБУ Івана Баканова на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, в якому розповідається про ризики для роботи об'єднаної енергетичної системи України.

При тому, що наявність такого листа підтвердила Рада, а також надала копію листа у відповідь на запит Українських Новин.

У відповідь на запит редакції в СБУ відповіли, що зазначеного у запиті листа не існує. "Лист за вказаною Вами темою не направлявся. Водночас, СБ України підготовлено та направлено інформування на адресу органів державної влади та управління щодо передумов до дестабілізації функціонування ОЕС України", - йдеться у відповіді. Прохання надати копію листа, що містилося в запиті, при цьому залишилося без задоволення.

В самому запиті запитувалося, чи направляла СБУ в Раду лист про необхідність переходу до нової конкурентної моделі підтримки "зеленої" енергетики шляхом проведення аукціонів з розподілу квот? Саме ця тема займала більшу частину листа Баканова на ім'я Разумкова та була винесена до його резолютивної частину. Принаймні, в Раді за вказаною у запиті темою чітко ідентифікували, про який саме листі йде мова, та надали його у відповідь на запит.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ попросила Раду впровадити модель проведення "зелених аукціонів" для недопущення дисбалансу в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України через велику кількість виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Про це свідчить лист голови СБУ Івана Баканова спікеру парламенту Дмитру Разумкову. Копію цього листа надала Рада у відповідь на запит Українських Новин.

У СБУ зазначили, що за рік частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) збільшилася більш ніж в 2 рази до 3,6% у загальній частці виробництва електроенергії, що призвело до значного збільшення витрат на виплату виробникам за "зеленим тарифом", створивши додаткове фінансове навантаження на ринку електричної енергії.

"За прогнозами Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, в 2020 році (виробництво електроенергії ВДЕ) складе близько 9 млрд кВт-год електроенергії, а сума виплат виробникам за "зеленим тарифом" складе понад 47 млрд гривень (без ПДВ), з яких 40 млрд гривень для станцій, що введені в експлуатацію до 31 грудня 2019 року, а обсяг додаткової надбавки таким виробникам до ринкової ціни на електроенергію в 2020 році перевищить 30 млрд гривень", - підкреслив у листі Баканов.