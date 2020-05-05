Військові кораблі НАТО вперше за 30 років увійшли в Баренцове море

В Баренцове море вперше за 30 років, 4 травня для проведення операцій з безпеки і військових протичовнових навчань на тлі активізації Росії в Арктиці увійшла група військових кораблів НАТО. Про це повідомляє Шостий флот Військово-морських сил США, передає DW.

Згідно з повідомленням, в Баренцевому морі на даний момент знаходяться американські есмінці USS Donald Cook (DDG 75) і USS Porter (DDG 78), корабель підтримки USNS Supply (T-AOE 6), американський підводний човен (за підтримки патрульно-розвідувального літака P8-A Poseidon), а також фрегат Королівського флоту Великобританії HMS Kent (F 78).

Перед початком операції командування НАТО повідомило Росію про свою присутність, щоб "уникнути помилок, зменшити ризик і запобігти непреднамеренную ескалацію". Північний флот РФ почав відстежувати кораблі.

Вплив в Арктиці намагаються посилювати не тільки НАТО і Росія, але й Китай, який стверджує, що є "колоарктичною країною".

"У ці непрості часи особливо важливо забезпечувати сталість наших операцій на європейській сцені та одночасно приймати розсудливі заходи щодо захисту здоров'я наших сил. Ми зберігаємо прихильність справі просування безпеки і стабільності в регіоні", - заявила команду потребує Шостим флотом ВМС США віце-адмірал Ліза Франкетті.

Як повідомляли "Українські Новини", в Іонічному морі знайдені уламки зниклого вертольота НАТО.