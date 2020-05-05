підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
05 травня 2020, вівторок, 14:29 19
Політика світу 2020-05-05T17:15:03+03:00
Українські Новини
Військові кораблі НАТО вперше за 30 років увійшли в Баренцове море

Військові кораблі НАТО вперше за 30 років увійшли в Баренцове море

Елизавета Кесельман
Нато, США, Баренцево море, Росія, Військові кораблі
Ескадрений міноносець USS Roosevelt. Фото: twitter.com/usnavy
Ескадрений міноносець USS Roosevelt. Фото: twitter.com/usnavy

В Баренцове море вперше за 30 років, 4 травня для проведення операцій з безпеки і військових протичовнових навчань на тлі активізації Росії в Арктиці увійшла група військових кораблів НАТО. Про це повідомляє Шостий флот Військово-морських сил США, передає DW.

Згідно з повідомленням, в Баренцевому морі на даний момент знаходяться американські есмінці USS Donald Cook (DDG 75) і USS Porter (DDG 78), корабель підтримки USNS Supply (T-AOE 6), американський підводний човен (за підтримки патрульно-розвідувального літака P8-A Poseidon), а також фрегат Королівського флоту Великобританії HMS Kent (F 78).

Перед початком операції командування НАТО повідомило Росію про свою присутність, щоб "уникнути помилок, зменшити ризик і запобігти непреднамеренную ескалацію". Північний флот РФ почав відстежувати кораблі.

Вплив в Арктиці намагаються посилювати не тільки НАТО і Росія, але й Китай, який стверджує, що є "колоарктичною країною".

"У ці непрості часи особливо важливо забезпечувати сталість наших операцій на європейській сцені та одночасно приймати розсудливі заходи щодо захисту здоров'я наших сил. Ми зберігаємо прихильність справі просування безпеки і стабільності в регіоні", - заявила команду потребує Шостим флотом ВМС США віце-адмірал Ліза Франкетті.

Як повідомляли "Українські Новини", в Іонічному морі знайдені уламки зниклого вертольота НАТО.

Більше новин про: Нато США Баренцево море Росія Військові кораблі

НАТО готується до другої спалаху коронавірусу восе...
У США очікують на подвійне зростання смертей від к...
Сьогодні річниця захоплення російським спецназом у...
Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю на честь 75-рі...
У столичній мерії розповіли, в якому районі Києва найбільше хворіють COVID-19
Міський транспорт буде працювати і далі в тому ж режимі, - Шмигаль
Новини
Т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС, - депутат 17:12
Арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко залишили в силі до 1 червня 16:51
Кокаїн. Фото: Прес-служба СБУ
В одеському порту "Південний" затримали партію бананів, в якій були заховані 53 кг кокаїну 16:50
Для учнів 6-10 класів розробили уроки про коронавірус. Де можна подивитися 16:40
Пенсійний фонд надіслав ще 4,7 млрд гривень на фінансування пенсій за травень 16:28
більше новин
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
Україна заощадить на енергетичному імпорті 5,7 млрд доларів у 2020, - Ukraine Economic Outlook 17:37
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Після довгих вихідних гривня виросла. Курс НБУ на понеділок 05:00
більше новин
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня 14:23
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським 13:24
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
більше новин
Суд заочно заарештував Януковича. Це дозволить почати екстрадицію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok