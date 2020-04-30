В Ионическом море найдены обломки пропавшего вертолета НАТО

В Ионическом море в районе между Грецией и Италии найдены обломки военного вертолета, принадлежавшего вооруженным силам Канады, который пропал во время учений НАТО. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что вертолет потерпел крушение после взлета с канадского фрегата "Фредериктон".

"Обломки были обнаружены в итальянской зоне контроля в Ионическом море", - заявил греческий военный офицер в комментарии агентству.

По данным издания, на борту вертолета находились шесть человек.

Среди обломков в международных водах у греческого острова Кефалония было обнаружено тело. Однако, военный офицер не сразу подтвердил, что тело найдено, заявив лишь, что Греция отправила морской вертолет для участия в спасательной операции.

Вертолет исчез 29 апреля в море к западу от острова Кефалония.

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