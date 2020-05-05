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  • За добу у світі від кронавирусу померли 4,1 тис. осіб. Дані на 5 травня
05 травня 2020, вівторок, 09:33 23
Світ 2020-05-05T11:45:03+03:00
Українські Новини
За добу у світі від кронавирусу померли 4,1 тис. осіб. Дані на 5 травня

За добу у світі від кронавирусу померли 4,1 тис. осіб. Дані на 5 травня

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як лікарі назвали нові симптоми коронавірусу, у вівторок, 5 травня, у світі зареєстровано 3 584 174 випадків захворювання на коронавірус (77 121 за добу), 1 167 991 з них одужали (за добу 42 683), 251 575 – померли (4 100 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах.


На першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом досі залишаються Сполучені Штати. Тут на Covid-19 захворіли 1 180 634 людей, одужали - 187 180, померли - 68 934.

На другому місці Іспанія. Тут 218 011 хворих новим вірусом. Одужали - 121 343, померли - 25 428 людини.

211 938 осіб захворіли на коронавірус в Італії. Одужали - 82 879, померли - 29 079. На четвертому місці виявилася Великобританія з 191 832 зараженими. Одужали - 910, померли - 28 809.

На п'ятому місці Франція. Тут захворіли 169 583, одужали - 51 476, померли - 25 204.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ розповіли, що відбувається з організмом людини при повторному зараженні коронавірусом.

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