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04 травня 2020, понеділок, 17:33 13
Медицина 2020-05-04T18:30:03+03:00
Українські Новини
Топ-20 медичних інновацій за 20 років, - рейтингове дослідження

Топ-20 медичних інновацій за 20 років, - рейтингове дослідження

Александр Дмитриенко
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) та Liga.net в рамках спільного проекту провели рейтингове дослідження "Топ-20 медичних інновацій за 20 років".

Про це йдеться в результатах дослідження.

У рамках дослідження групою експертів були відібрані 20 медичних інновацій, які відіграли важливу роль у ХХІ столітті.

До складу експертів увійшли представники різних медичних спеціальностей: інфекціоністи, гінекологи, офтальмологи, алергологи та інші.

Відбір інновацій відбувався у два етапи. На першому, кожен з експертів запропонував перелік інновацій, які відіграють важливу роль у медицині ХХІ століття. В результаті був сформований єдиний список, з якого на другому етапі кожний експерт вибрав 20 найбільш гідних.

За підсумками підрахунку голосів 20 інноваціями-переможцями стали: вакцина проти вірусу Ебола; пренатальна діагностика хромосомних порушень; біонічне око; штучне серце; генно-інженерні аналоги інсуліну; робот-асистувальна хірургічна система "da Vinci"; препарат для лікування спінальної м'язової атрофії; імунотерапія онкологічних захворювань; 3D-друк людських органів або їх частин; лікування важких форм бронхіальної астми.

Також у топ-20 медичних інновацій увійшли: лікування гепатиту С; генна терапія in vivo; 3D-моделювання в хірургії; біонічні протези кінцівок; молекулярна класифікація раку молочної залози; генна терапія лейкемії та лімфоми; РНК-інтерференція для лікування генетичних захворювань; друк препаратів на 3D-принтері; вітрифікація ембріонів і яйцеклітин; секвенування ДНК.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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