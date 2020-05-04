Платформа Бойко вимагає виділити допомогу українським ЗМІ у зв'язку з карантином

Партія "Опозиційна платформа-За життя" вимагає надати екстрену державну допомогу друкованими та онлайн-ЗМІ в період кризи.

Про це йдеться в заяві партії.

Партія посилається на дані Національного союзу журналістів України (НСЖУ), які свідчать, що більше 80% друкованих та інтернет-видань з-за кризи і карантину втратили рекламодавців, багато медіа балансують на грані закриття, змушені припиняти діяльність і скорочувати штат.

"Ми вимагаємо негайно надати екстрену допомогу від держави друкованих та онлайн-медіа. Провести консультації уряду з представниками НСЖУ для розробки комплексної Антикризової програми підтримки ЗМІ в період кризи. Вимагаємо відновити державне фінансування місцевої преси, яка виконує найважливішу функцію інформування жителів регіонів України", - йдеться в заяві.

Партія наголошує, що влада поки що не забезпечила розслідування нападів на журналістів, зокрема вбивств Павла Шеремета та Олеся Бузини.

"Ми вимагаємо від уряду в період епідемії відволіктися від своїх планів встановлення тотальної цензури та знищення свободи слова в Україні. Сьогодні життєво необхідно зосередиться на підтримці ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликає Кабінет Міністрів економічно підтримати пресу і надати податкові пільги медіа, які змушені призупинити роботу в зв'язку з загальнонаціональним карантином для запобігання поширення коронавіруса.