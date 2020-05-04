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04 травня 2020, понеділок, 16:45 17
Медицина 2020-05-04T18:00:05+03:00
Українські Новини
Розвиток наукового потенціалу в Україні має стати стратегічним завданням для уряду, - "Фармак"

Розвиток наукового потенціалу в Україні має стати стратегічним завданням для уряду, - "Фармак"

Александр Дмитриенко

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) вважає, що розвиток наукового потенціалу в Україні має стати стратегічним завданням для уряду.

Про це йдеться у спільному проекті "Фармак" і Liga.net "Топ-20 медичних інновацій за 20 років".

"Науковий потенціал України величезний. Українські вчені працюють над адронним колайдером, розробляють матричні полімери, досліджують нейронні зв'язки, космічну погоду... Розвиток наукового потенціалу в Україні повинен стати стратегічним завданням для уряду. Необхідні державна підтримка, система грантів, екосистема для розвитку науки", - сказав виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

Він зазначив, що в проекті державного бюджету України на 2020 рік видатки на наукову і науково-технічну діяльність склали близько 0,24% ВВП, тоді як в європейських країнах на розвиток науки витрачають 2% ВВП.

За даними національного наукового фонду США, в рейтингу країн світу за рівнем науково-дослідної діяльності Україна займає 42 місце.

"Однак позитивні зрушення, звісно, є. Один з прикладів – участь у програмі "Горизонт 2020". Починаючи з 2014 року і досі, за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми "Горизонт 2020" передбачено фінансування в сумі 17,2 мільйона євро для 90 проектів, 9 з яких координуються українськими організаціями. "Фармак" також став учасником цієї програми, вигравши два гранти від європейського проекту фундаментальних досліджень на загальну суму понад 500 тис. євро", - сказав Костюк.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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