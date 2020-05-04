У розробці АТ "Фармак" перебуває 100 складнокомпонентних ефективних ліків

У розробці великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) перебуває близько 100 складнокомпонентних ефективних ліків.

Про це йдеться у спільному проекті "Фармак" і Liga.net «Топ-20 медичних інновацій за 20 років».

"Фармацевтика у світі стає драйвером наукових розробок. Фармацевтика та біотехнології залишаються найбільш високотехнологічними галузями в світі за обсягом абсолютних і відносних витрат. На них припадає 70% всіх інвестицій в медичній сфері - понад 1 трлн доларів. Величезна частина цих грошей йде в наукові розробки. Наприклад, "Фармак" щорічно інвестує в наукові розробки близько 15 млн доларів . У нас працюють 150 вчених, з яких 40 кандидатів наук і 5 докторів наук. Такий потужний науковий потенціал дає можливість випускати на ринок близько 20 нових лікарських засобів на рік. Сьогодні у нас в розробці близько 100 складнокомпонентних ефективних ліків", - сказав виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

За його словами, місія компанії – робити доступним лікування сучасними та ефективними лікарськими препаратами.

"І без науки та інновацій ця місія нездійсненна. Тому ми сфокусовані на сучасних досягненнях науки, передових технологіях та інноваційному обладнанні. Тому що лідерство – це результат довіри мільйонів українців і жителів інших країн, а "Фармак" - лідер українського фармринку з 2010 року і найбільший експортер лікарських засобів. І ми, як ніхто розуміємо свою відповідальність і натхненні удосконалюватися в ім'я людського здоров'я", - сказав Костюк.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.