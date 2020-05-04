Кабмін дозволив працювати музеям і бібліотекам з 11 травня

Кабінет Міністрів вирішив відкрити музеї та бібліотеки з 11 травня, в той час, як продовжив карантин до 22 травня.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Дозволяємо роботу певних установ культури", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Фоменко Світлана зазначила, що Міністерство культури та інформаційної політики пропонує не дозволяти роботу бібліотек, а вирішити тільки роботу музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників.

Також вона зазначила, що варто детально обговорити питання підвезення громадян до місць роботи, обмежень щодо віку працівників (так як більшість працівників закладів культури старше 60 років) та дезінфекції приміщень музеїв.

Зміни в постанову, яка регулює карантинні обмеження в країні, прийняті з дводенним доопрацюванням.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.