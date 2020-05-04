підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 травня 2020, понеділок, 14:51 4
Суспільство 2020-05-04T14:52:28+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив працювати музеям і бібліотекам з 11 травня

Кабмін дозволив працювати музеям і бібліотекам з 11 травня

Валерия Драгомирова
Кабмін, бібліотеки, Вихід з карантину, музеї
Бібліотека. Фото: litakcent.com
Бібліотека. Фото: litakcent.com

Кабінет Міністрів вирішив відкрити музеї та бібліотеки з 11 травня, в той час, як продовжив карантин до 22 травня.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Дозволяємо роботу певних установ культури", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Фоменко Світлана зазначила, що Міністерство культури та інформаційної політики пропонує не дозволяти роботу бібліотек, а вирішити тільки роботу музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників.

Також вона зазначила, що варто детально обговорити питання підвезення громадян до місць роботи, обмежень щодо віку працівників (так як більшість працівників закладів культури старше 60 років) та дезінфекції приміщень музеїв.

Зміни в постанову, яка регулює карантинні обмеження в країні, прийняті з дводенним доопрацюванням.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

Більше новин про: Кабмін бібліотеки Вихід з карантину музеї

Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшен...
З початку квітня до Окружного суду Києва подали по...
Музеї просять не відкривати їх під час карантину -...
Голова Українського інституту книги Коваль заклика...
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів
Новини
Кабмін дозволив працювати музеям і бібліотекам з 11 травня 14:51
Поліція склала 29 адмінпротоколів на "Епіцентр" за порушення карантину 14:34
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня 14:23
У ВООЗ розповіли, що відбувається з організмом людини при повторному зараженні коронавірусом 14:14
Карантин буде продовжено до 22 травня, – Кабмін 13:55
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok