НСЖУ назвав одним із ворогів преси в 2020 Бородняского

Національний союз журналістів України вважає головними ворогами преси в 2020 році агресію проти журналістів, системну безкарність за злочини проти представників ЗМІ та колишнього міністра культури Володимира Бородянського.

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що НСЖУ склала свій список "Вороги преси-2020", в який увійшли фізична агресія проти журналістів, системна безкарність за відсутності прецедентів вагомого покарання за злочини проти журналістів, політизування теми свободи слова, байдужість чиновників до журналістів, економічна злидні (ЗМІ в Україні є дотаційними або жебраками) і дезінформація маніпуляції або поверхнева журналістика, які підривають довіру до ЗМІ.

Також Томіленко виніс окремим пунктом колишнього міністра культури Володимира Бородянського.

"Автор скандального законопроекту, що передбачає кримінальну відповідальність для журналістів та державних органів цензури, - очевидний фаворит антирейтингу "ворогів преси". Незважаючи на те, що Бородянський відправлений у відставку, його відверті наміри втручання в журналістську діяльність, декларуючи боротьбу з дезінформацією", спричинили тривалий негативний ефект. І у вигляді критики міжнародних організацій, і у вигляді тотальної недовіри журналістів до інформаційної політики уряду і Міністерства культури. Це треба було додуматися, щоб у країні, яка при всіх Президентах гаряче відстоювала право вільно говорити, пропонувати відправляти журналістів на виправні роботи або у в'язницю", - підкреслив Томіленко.

Також він зазначив, що пандемія коронавирусной інфекції посилює "ворогів преси" і вимагає від журналістів згуртованості і сили волі "для виживання професії і себе в ній".

Як повідомляли Українські Новини, раніше екс-міністр Бородянський провів презентацію своїх ініціатив з новому медійному закону. За словами міністра, очікується серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

Журналісти та представники медіа-спільноти розкритикували дані проекти.

НСЖУ вимагав відставки міністра Бородянського за його ворожий до журналістики законопроект.