Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди

Після тривалого періоду посухи, коли є загроза майбутньому врожаю, в Києві в неділю 3 травня пройдуть сильні дощі та грози. Влада міста закликає закрити вікна і бути обережними. Також сильні грози очікуються по всій території країни. Відповідний прогноз погоди на неділю дали синоптики Укргідрометцентру, передають Українські Новини. "Вдень 3 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться в повідомленні. Також вдень у неділю в Україні грози, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погода в Україні 3 травня. Тим часом у КМДА закликають дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. В Україну йдуть сильні грози. Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде рекордна спека з сильними грозами: синоптик попередила про погодні аномалії.