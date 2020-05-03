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03 травня 2020, неділя, 12:19 16 Карта
Суспільство 2020-05-03T12:39:46+03:00
Українські Новини
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди

Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Україні, погода в Києві
Гроза в Києві. Фото: From-ua.com
Гроза в Києві. Фото: From-ua.com

Після тривалого періоду посухи, коли є загроза майбутньому врожаю, в Києві в неділю 3 травня пройдуть сильні дощі та грози. Влада міста закликає закрити вікна і бути обережними. Також сильні грози очікуються по всій території країни.

Відповідний прогноз погоди на неділю дали синоптики Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

"Вдень 3 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться в повідомленні.

Також вдень у неділю в Україні грози, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 3 травня.Погода в Україні 3 травня.

Тим часом у КМДА закликають дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

В Україну йдуть сильні грози.В Україну йдуть сильні грози.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде рекордна спека з сильними грозами: синоптик попередила про погодні аномалії.

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