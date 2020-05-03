Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди

Після тривалого періоду посухи, коли є загроза майбутньому врожаю, в Києві в неділю 3 травня пройдуть сильні дощі та грози. Влада міста закликає закрити вікна і бути обережними. Також сильні грози очікуються по всій території країни.

Відповідний прогноз погоди на неділю дали синоптики Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

"Вдень 3 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться в повідомленні.

Також вдень у неділю в Україні грози, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 3 травня.

Тим часом у КМДА закликають дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

В Україну йдуть сильні грози.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде рекордна спека з сильними грозами: синоптик попередила про погодні аномалії.