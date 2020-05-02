підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
02 травня 2020, субота, 17:52 8
Кабмін 2020-05-02T17:55:48+03:00
Українські Новини
Ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Ольга Буславець

Ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Ольга Буславець

Надежда Комендантова
Електроенергія, Ольга Буславець, віялові відключення
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

Міністерство енергетики та захисту довкілля не допустить віялових відключень електроенергії, попри складну ситуацію в енергетиці.

Про це сказала в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в ефірі телеканалу "Інтер".

Вона зазначила, що енергетична галузь переживає найбільші кризові явища за всю історію України, але Уряд і Мінекоенерго ситуацію контролюють: "Я хочу заспокоїти: не буде ніяких віялових відключень. Уряд і Міністерство тримають ситуацію під контролем і не допустять, щоб в українців не було світла".

Складна ситуація в енергетиці склалася через низку причин: не належним чином підготоване введення нового ринку електроенергії в липні 2019 року, відкриття імпорту електроенергії з Росії і Білорусі за двосторонніми договорами, пандемія коронавірусу.

Все це привело до того, що ціна на електроенергію в Україні значно впала і перестала покривати собівартість її вироблення вітчизняними підприємствами. На складах шахт і ТЕС почало накопичуватися вугілля, в решті зупинилися 95% вугільних підприємств.

"Відповідно, треба було приймати термінові рішення. Першим кроком було необхідно зробити реальний Прогнозний енергетичний баланс, який би враховував значне скорочення споживання і відповідне зменшення виробництва електричної енергії для того, щоб надати можливість працювати всій генерації і використовувати в тому числі вугілля", - розповіла в.о. міністра.

На базі нового енергобалансу розроблений план антикризових заходів, які дозволять збалансувати енергетичну галузь.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади.

Більше новин про: Електроенергія Ольга Буславець віялові відключення

У Києві 1 травня хворих коронавірусом стало більше на 41 людину до 1 494
Трамп оголосив кандидатуру наступного посла США в Україні
Новини
Ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Ольга Буславець 17:52
В Україні пройдуть сильні зливи з градом: синоптики радять закрити вікна і залишатися вдома 17:18 Карта
На Київщині після карантину відкрилися 13 продуктових ринків, - ОДА 16:25
Бойко поклав квіти в пам'ять про загиблих в Одесі 2 травня 15:52
Дощі, грози і перепад температур від +1 до +24: прогноз погоди в Україні на неділю 14:53
більше новин
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
Після пандемії виграє той, хто краще всього був готовий до цифрової трансформації, — Шимків 19:42
Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ 13:34
Після триденного зростання кількість нових випадків коронавірусу в Україні зменшилася 10:35 Інфографіка
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні 18:59
більше новин
З сьогоднішнього дня водії можуть не вмикати ближнє світло: які є винятки 06:00
Ми "зашиваємося": лікарі розповіли про масові звільнення і порівняли умови роботи з італійськими 11:27
Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко 20:31
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
Після триденного зростання кількість нових випадків коронавірусу в Україні зменшилася 10:35 Інфографіка
більше новин
На Київщині після карантину відкрилися 13 продуктових ринків, - ОДА
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok