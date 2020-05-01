Стан лікарень Пакистану не покращиться, доки еліта країни не піде туди лікуватися, - прем'єр-міністр Хан

"Пакистан, як ядерна держава, зобов'язаний самостійно забезпечувати себе всім противірусною обладнанням, засобами дезінфекції та індивідуального захисту". Про таке під час відвідування штаб-квартири центру COMSTECH - Постійного комітету міністрів з науково-технічного співробітництва в Ісламабаді заявив прем'єр-міністр Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) Імран Хан, інформує агенція The Dispatch News Desk (DND). На даний момент в ІРП налічується понад 16,5 тис інфікованих вірусом COVID-19. Перемогти хворобу вдалося більше 4,3 тис пацієнтам. Внаслідок ускладнень загинули 385 осіб. Фото: twitter.com\/arslankhalid_m У провідному науково-дослідному центрі країни COMSTECH прем'єру Хану були продемонстровані власні розробки апаратів штучної вентиляції легенів, апаратура для проведення експрес-тестування, а також зразки антисептичних рідин. Під час спілкування з розробниками медапаратури та її виробниками прем'єр Пакистану сказав, що нація раніше страждала від синдрому залежності на імпорт подібної техніки і препаратів, але зараз прийшов час змінити дану ситуацію. Фото: photo.app.com.pk "Ми є ядерною державою, для нас немає нічого неможливого", - зазначив Імран Хан. Звертаючись до чиновників глава пакистанського уряду закликав їх сконцентрувати зусилля на поліпшенні місцевих госпіталів і лікарень і внести пропозиції щодо фінансування медичної інфраструктури. Фото: twitter.com\/arslankhalid_m "Раніше правляча еліта країни і ті, хто перебувають при владі, разом з їхніми сім'ями та родичами їздили за кордон на гроші платників податків, щоб навіть здати аналізи. Тепер у них немає іншого вибору, окрім як звернутися за лікуванням в своїй країні. Стан наших лікарень не покращиться, доки еліта, включаючи міністрів, не піде туди на лікування", - констатував прем'єр Пакистану Імран Хан. Фото: twitter.com\/arslankhalid_m