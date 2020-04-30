9 травня "Інтер" покаже телемарафон "Наша Перемога", фільми про війну і вечірній святковий концерт

9 травня на телеканалі "Інтер" розпочнеться о 7:00 з багатогодинного телемарафону "Наша Перемога". Ведучі — Анастасія Даугуле і Роман Кадемін. Глядачам покажуть сюжети про битви, які змінили хід Великої Вітчизняної війни, репортажі з різних країн світу і зворушливі історії людей, які наближали нашу Перемогу, в той час, як 75-річчя Перемоги "Інтер" запустив марш пам'яті онлайн "Наш полк". Про це йдеться в повідомленні пресслужби телеканалу.

Також в цей день в ефірі телеканалу покажуть фільми про війну: в 12:15 - "Йшов четвертий рік війни", а о 13:30 – "У бій ідуть одні "старики".

О 15:00 телеканал "Інтер" покаже прем'єру 6-серійної військової драми "Ні кроку назад 2. На лінії фронту". Це продовження серіалу про сміливу і юну Тошку Литкіну, яка за збігом обставин потрапила в школу підготовки розвідників-диверсантів. Разом з суворим командиром Раєм вона опиняється в хащі партизанських лісів. Майор отримав важке поранення, але Тошка вірить, що може його врятувати, і докладає до цього всіх зусиль. Обидва розуміють, що любов наздогнала їх в самий невідповідний момент... Фашистам все-таки вдається схопити пораненого Раю. І тепер заради порятунку коханого безстрашна Тошка готова поодинці битися зі всієї гітлерівською армією! У головних ролях – Валентина Попова, Іван Колесников, Марія Шукшина, Федір Гурінець. Режисер – Георгій Фероренко.

Кадр з фільму "Ні кроку назад 2. На лінії фронту". Фото: прес-служба телеканалу "Інтер"

Фільм "Ні кроку назад 2. На лінії фронту". Фото: "Інтер"

Кадр фільму "Ні кроку назад 2. На лінії фронту". Фото: "Інтер"

О 20:30 дивіться на "Інтері" великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх". Улюблені військові пісні і сучасні твори про війну прозвучать у виконанні популярних українських артистів: Таїсії Повалій, Ірини Білик, Loboda, Олега Винника, Надії Мейхер, Володимира Гришка, Злати Огневич, Віталія Козловського, Міли Нітіч, Влада Ситника, гуртів "Брати Карамазови", "Анна-Марія" та інших виконавців. А ведучі концерту – Анастасія Даугуле і Андрій Доманський – розкажуть пронизливі історії про війну, яка не щадила ні чоловіків, ні жінок, ні дітей.

Концерт "Перемога. Одна на всіх". Фото: прес-служба телеканалу "Інтер"

Раніше Українські Новини повідомляли про те, що честь 75-річчя Великої Перемоги на телеканалі "Інтер" стартував спецпроект "Наша Перемога".