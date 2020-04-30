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  • Голова Держгеокадастру задекларував 520 тис. гривень зарплати за рік і рахунки в банку
30 квітня 2020, четвер, 17:58 7
Економіка 2020-04-30T17:59:52+03:00
Українські Новини
Голова Держгеокадастру задекларував 520 тис. гривень зарплати за рік і рахунки в банку

Голова Держгеокадастру задекларував 520 тис. гривень зарплати за рік і рахунки в банку

Валерия Драгомирова
Держгеокадастр, декларація, Денис Башлик
Госгеокадастр. Фото: land.gov.ua
Госгеокадастр. Фото: land.gov.ua

Голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик задекларував 9,2 тис. доларів готівкою і 520 657 гривень заробітної плати за 2019 рік.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Башлик в 2019 році отримав 527,2 тис. гривень доходу, з яких 520,66 тис. гривень - зарплата на посаді голови Держгеокадастра і 6 543 гривні - відсотки від вкладу у Приватбанку.

Він орендує 2 квартири в Києві площею 57,1 і 86 кв. м і зареєстрований в житловому будинку площею 250 кв. м в Луганську.

Також Башлик задекларував рахунки в Приватбанку, на яких лежить 10 427 доларів, 18 807 гривень і 1 євро.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомляють, що на пост глави Держгеокадастра претендує чиновник, замішаний у земельних схемах. Олег Кулініч вже обіймав цю посаду в 2009-2010 роках. Пробувши на посаді менше 2 років – до вересня 2010 року Олег Кулініч був звільнений після низки корупційних скандалів у відомстві.

У листопаді 2019 року Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Держгеокадастра Дениса Башлика.

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