На пост главы Госгеокадастра претендует чиновник, замешанный в земельных схемах, – СМИ

Тренд на привлечение во власть "позавчерашних" кадров, с забывшейся репутационной токсичностью, набирает обороты. Председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), которая распоряжается государственными сельскохозяйственными землями и управляет оператором земельного кадастра может стать Олег Кулинич, который уже занимал эту должность в 2009-2010 годах.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

Несколько месяцев назад попытку "зайти" в Госгеокадастр предпринимал еще один топ-чиновник прошлых лет – бывший председатель Киевзема Александр Луцкий. Он фигурировал на опубликованных нардепом от фракции "Слуга народа" Гео Леросом "пленках Ермака", якобы при попытке купить должность в Госгеокадастре. Связано ли продвижение Кулинича с провалом Александра Луцкого и является ли эта инициатива частной или согласованной с Кабинетом Министров Украины - доподлинно неизвестно.

Олег Кулинич (тезка народного депутата от группы "Довіра" Олега Ивановича Кулинича, никак с ним не связанный) был назначен главой Госкомзема по квоте "Блока Литвина", в рамках коалиционных договоренностей, в конце 2008 года. Он стал 9-м главой земельной службы и – судя по актуальным отзывам участников земельного рынка - далеко не самым лучшим.

"Ситуация в области земельных отношений осложнилась в последние годы из-за непрофессионализма руководства Госкомзема Украины, рост его коррумпированности (по данным общенациональных исследований 2008-2009 годов пороговой программы корпорации "Вызовы тысячелетия" по получению документов разрешительного характера на операции с землей в 2009 году выросли до 85%), - писали на имя Президента в марте 2010 года представители общественных организаций в земельной сфере обращая внимание также на устранение преданных системе земельных органов профессиональных специалистов (сегодня из 27 региональных главных управлений только в 9 возглавляют специалисты: например в Ивано-Франковской области начальником главного управления земресурсов назначили учителя истории)".

На каденцию Кулинича пришлась массовая выдача госактов на земучастки. Топовая социальная кампания, под которую сначала Госкомзем запросил 6 млрд гривен госфинансирования (после общественного резонанса сумма была снижена до 500 млн гривен) тем не менее провалилась - ведомство не успело закончить работы, даже "нагнув" частные компании под угрозой отзыва лицензии и исправно потратив все бюджетные деньги. 32 млн гривен из них было использовано на отправку почтовых отправлений гражданам с информацией о законодательных нормах.

Один из коррупционных скандалов в каденцию Олега Кулинича был настолько масштабным, что его отзвуки продолжаются до сих пор.

По данным расследования Bihus.Info в 2010 году 42 га земли ландшафтного заказника в Конча-Заспе разделенные на 13 участков были незаконно отчуждены в пользу окружения нардепа Андрея Деркача – его помощников и членов их семей. Факт незаконного отчуждения земель подтвердила Служба безопасности Украины, а Государственное бюро расследований (ГБР) и прокуратура возбудили уголовное дело.

Земли были переданы руководством Обуховской районной государственной администрации, которое получало прямые указания от Олега Кулинича.

В январе 2020 года Печерский районный суд г. Киева уже наложил арест на эти участки ориентировочной стоимостью 930 млн гривен. Как сообщает СБУ, сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в госсобственность. Из 23 человек, получивших эту землю в 2010 году, минимум 17 - из окружения Андрея Деркача.

Пробыв на должности менее 2 лет – до сентября 2010 года Олег Кулинич был уволен после череды коррупционных скандалов в ведомстве – чрезмерным даже по меркам "донецкой" команды, которая как раз укреплялась во власти. Тогдашний председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Михаил Бродский был вынужден обратится в Генеральную прокуратуру, а также в Кабмин с жалобой на то, что Госкомзем отказывается сотрудничать с его комитетом. Суть конфликта сводилась к тому что ведомство под руководством Кулинича мертвой хваткой держалось за право выдавать лицензии и разрешения в то время как комитет пытался дерегулировать их. В Кабмине заявили что "Олег Кулинич был освобожден от должности по результатам анализа работы Госкомзема" – максимально резкая для госчиновников формулировка. Владимир Литвин был вынужден открещиваться о причастности к назначению Олега Кулинича и заявил, что он лично "всегда был против квот".

Учитывая отсутствие скамейки запасных у "зеленой команды", необходимость искать подходящие кадры извне понятна и неизбежна. Так периодически в качестве кандидатов возникали имена Сергея Тигипко и Михаила Саакашвили. В случае с Кулиничем есть вероятность, что репутационный негатив пересилит даже жадность и кадровый голод.

Справка

Олег Кулинич работал советником министра топлива и энергетики Украины, заместителем государственного секретаря Минтопэнерго, руководителем группы советников первого вице-премьер-министра Украины.

25 октября 2006 года распоряжением Кабмина был назначен вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" по юридическим вопросам и корпоративным рискам. Работал под руководством Андрея Деркача.