В Іонічному морі знайдено уламки зниклого вертольота НАТО

В Іонічному морі в районі між Грецією та Італії знайдені уламки військового вертольота, що належав збройним силам Канади, який зник під час навчань НАТО. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що вертоліт зазнав аварії після зльоту з канадського фрегата "Фредеріктон".

"Уламки були виявлені в італійській зоні контролю в Іонічному морі", - заявив грецький військовий офіцер у коментарі агентству.

За даними видання, на борту вертольота знаходилися шість осіб.

Серед уламків в міжнародних водах біля грецького острова Кефалонія було виявлено тіло. Однак, військовий офіцер не одразу підтвердив, що тіло знайдено, заявивши лише, що Греція відправила морський вертоліт для участі в рятувальній операції.

Вертоліт зник 29 квітня в морі на захід від острова Кефалонія.

Як повідомляли Українські Новини, 6 років тому, 8 березня 2014 року літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines здійснював рейс Куала-Лумпур — Пекін. Однак, до точки призначення боїнг так і не долетів. Доля літака, а також пасажирів на ньому до цих пір залишається невідомою.