Ровно 6 лет назад над океаном пропал малазийский "Боинг". Судьба находившихся на борту неизвестна

8 марта 2014 года самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines совершал рейс Куала-Лумпур — Пекин. Сегодня исполняется ровно шесть лет с того дня, когда он пропал над Индийским океаном.

О ходе поисков авиалайнера сообщала украинская служба ВВС.

Сразу посте того, как рейс МН370 набрал высоту, на нем отключился передатчик координат и судно перестало отвечать по радио. Вскоре судно развернулось, покинуло зону действия радаров и еще 7 часов летело на юг. Что после этого случилось с 239 людьми на бору, среди которых были два украинца, неизвестно. Несколько масштабных экспедиций не дали результатов. Специалисты считают непостижимым, что крупный коммерческий лайнер просто исчез, и мир так и не узнал, что с ним случилось.

В ходе расследования выяснилось, что над Сиамским заливом "Боинг" развернулся, пролетел над Малайзией и взял курс на северо-запад к острову Суматра, где его уже не видели радары военных. При этом авиалайнер несколько раз резко менял высоту, то поднимаясь на примерно 18 км, то вновь опускаясь на 1,5 км.

Несмотря на продолжительную поисковую операцию, которая продлилась до января 2017 года, судьбу самолета и людей на бору выяснить не удалось. В конце марта 2014 года авиакомпания признала, что самолет потерян, а находящиеся люди считаются погибшими. В течение нескольких следующих месяцев к побережьям разных стран волны прибивали обломки пропавшего Boeing-777, но все они были недостаточно большими, чтобы понять, что произошло с судном.

Среди версий крушения рассматривают самоубийство капитана авиалайнера, попытка угона воздушного судна, попадание метеорита, сбитие ракетой и многочисленные теории заговора, большинство из которых не выдерживают критики. До сих пор тайна исчезновения рейса МН370 остается неразгаданной, что делает ее главной загадкой в современной истории авиации.

Как сообщали Українські Новини, в Индийском океане обнаружены более ста объектов пропавшего Boeing.

МИД Украины подтвердил присутствие 2 граждан Украины на борту самолета.