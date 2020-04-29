Уряд Румунії відхилив проект про створення угорського автономного регіону

Сенат Румунії відхилив закон про автономію Секейського краю, де проживає угорська національна меншина Румунії. Про це повідомляє Digi 24.

Наголошується, що за створення проекту проголосували 11 сенаторів, проти - 126 з 135 присутніх.

Законопроект ініціювали депутати Демократичного союзу угорців Румунії, які кажуть, що він відбиває історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.

До складу автономного регіону повинні були увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш. Автономія отримала б свого президента строком на чотири роки. Угорська мова повинна стати офіційною і використовуватися в державних установах; передбачалося вільне використання символіки угорської нації.

Проект також передбачав, що на посади в місцевому і регіональному державному управлінні призначаються особи, які знають мову національних меншин і ставляться до них.

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