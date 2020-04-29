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29 квітня 2020, середа, 16:47 5
Економіка 2020-04-29T16:52:06+03:00
Українські Новини
Міненерго правильно відкоригувало баланс електроенергії, – Волинець

Міненерго правильно відкоригувало баланс електроенергії, – Волинець

Елизавета Кесельман
Енергетика, Михайло Волинець, Міненерго
Михайло Волинець. Фото: unian.ua
Михайло Волинець. Фото: unian.ua

Колишній нардеп, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що рішення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища з формування балансу електроенергії є правильним.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я вчора зустрічався з виконуючою обов'язки міністра Ольгою Буславець. Вона говорила про те, що потрібно сформувати баланс електроенергії і це правильно. І друге - сформувати баланс вугілля. Подумайте, скільки споживається електроенергії з урахуванням падіння попиту і просідання економіки і при необхідності забезпечити енергетичну безпеку", - сказав він.

За його словами, для подолання негативних явищ у галузі енергетики створений аникризисный штаб при Кабміні й сьогодні відбудеться його перше засідання під головуванням прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські Новини, екс-міністр енергетики Іван Плачков вважає, що для балансування енергосистеми необхідно виводити в резерв енергоблоки АЕС і знижувати потужності в їх роботі, так як іншого виходу просто не існує.

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