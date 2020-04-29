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29 квітня 2020, середа, 15:28 6
Африка 2020-04-29T16:45:02+03:00
Українські Новини
Мозамбік ліквідував понад 100 ісламістів, які з 2017 року вбивали мирних жителів

Мозамбік ліквідував понад 100 ісламістів, які з 2017 року вбивали мирних жителів

Елизавета Кесельман
Африка, ІД, Ісламська держава, Мозамбік, ісламісти, вбивства населення
Африка.Фото: pixabay
Африка.Фото: pixabay

У Мозамбіку, де раніше через шторми і повеныі загинули понад 1000 осіб, влада ліквідувала понад 100 повстанців-ісламістів, які протягом трьох років нападали на мирних громадян. Про це передає Reuters.

Міністр внутрішніх справ країни у вівторок заявив, що щонайменше, вбито понад 129 ісламістів у північному регіоні Кабо-Дельгадо.

"Всього за місяць було вбито 129 осіб, і це було ударом у відповідь за напад в Ситаксі в районі Муйдумбе на початку квітня, коли повстанці вбили 52 жителів села", - повідомило міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що відповідальність за вбивство мирного населення країни взяла на себе Ісламська держава. Відомо, що насильство над мирними жителями здійснювала група Ахлу Сунна Ва-Джама.

З моменту повторних виборів у січні президент Філіпе Ньюси пообіцяв виділити більше ресурсів для боротьби з повстанцями.

З 2017 року в багатій газом північній провінції Мозамбіку посилилися нечасті, але жорстокі атаки на урядові будівлі і села з боку бойовиків, підозрюваних в зв'язках з Ісламською державою.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Мозамбіку сміттєва купа вбила 17 осіб.

У січні 2020 року, Ісламська держава обрала собі нового лідера терористів, який є одним із його засновників.

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